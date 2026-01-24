Chương trình “Giọt hồng - Blouse trắng” dự kiến tiếp nhận 400 đơn vị máu

Dự kiến, chương trình “Giọt hồng - Blouse trắng” năm 2026 sẽ tiếp nhận khoảng 400 đơn vị máu, kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế ở tỉnh trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình Trần Ngọc Minh khẳng định, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Đối với ngành Y tế, hiến máu không chỉ là hoạt động nhân đạo mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp, là mệnh lệnh từ trái tim của người thầy thuốc. Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Y tế đã tích cực tham gia chương trình. Những đơn vị máu được hiến tặng sẽ góp phần quan trọng phục vụ việc cấp cứu, điều trị, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh. Các cán bộ, nhân viên ngành Y tế Ninh Bình tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đức Phương - TTXVN



Chương trình “Giọt hồng - Blouse trắng” không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ tỉnh Ninh Bình trong việc xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.