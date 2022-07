Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Liên bang Mexico Olga Sanchez Cordero

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Mexico Olga Sanchez Cordero bày tỏ vui mừng tham gia hội đàm theo hình thức trực tuyến đúng dịp hai nước vừa tổ chức kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2022).

Mexico là một trong những nước Mỹ La-tinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào thời điểm dân tộc Việt Nam vừa giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh anh dũng, gian khổ vì nền độc lập và thống nhất đất nước. Hàng triệu người yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Mexico đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.“Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ sự ủng hộ quý báu này của Chính phủ và nhân dân Mexico”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ truyền thống với các nước Mỹ Latinh lên tầm cao mới, trong đó có Nhà nước, Nghị viện và nhân dân Mexico.

Gửi tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lời chào nồng nhiệt, Chủ tịch Thượng viện Olga Sanchez Cordero tin tưởng chắc chắn rằng, ngoại giao nghị viện là một kênh đối ngoại quan trọng, góp phần làm phong phú thêm quan hệ song phương giữa các quốc gia, đưa các dân tộc xích lại gần nhau hơn, đặc biệt là để học hỏi từ các quốc gia như Việt Nam, hiểu biết thêm về văn hóa và sự đa dạng.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua. Hai nước đã cùng nhau thực hiện nhiều dự án phát triển ở tầm quốc gia để thúc đẩy và củng cố phúc lợi của người dân; cùng nhau xây dựng các mối liên hệ vững chắc thể hiện qua các cuộc hội đàm chính trị cấp cao, qua trao đổi thương mại ngày càng phát triển, quan hệ đầu tư và hai bên đều sẵn sàng hợp tác về giáo dục và trao đổi văn hóa nghệ thuật khi hai nước đều sở hữu những di sản độc đáo có hàng nghìn năm lịch sử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Mexico trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Hai nước rất cách xa nhau về địa lý và trong những năm qua tuy chịu tác động nặng nề của đại dịch CVID-19 khiến trao đổi Đoàn bị hạn chế, nhưng hai bên vẫn duy trì linh hoạt và hiệu quả các cơ chế Tham khảo chính trị, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Điều này thể hiện quyết tâm chung trong việc duy trì và tăng cường quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai Bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi Đoàn các cấp, đặc biệt là Lãnh đạo cấp cao hai nước; trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Olga Sanchez Cordero thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp và gửi lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador sớm thăm chính thức Việt Nam. Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Olga Sanchez Cordero cho biết sẽ chuyển lời mời của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Mexico.

Hai Chủ tịch vui mừng nhận thấy mặc dù trao đổi thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, song kim ngạch thương mại song phương năm 2021 vẫn đạt 5,06 tỷ USD, tăng 37,5% so với năm 2020; năm tháng đầu năm 2022 đạt 2,33 tỷ USD. Hai nhà lãnh đạo đều cho rằng, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước còn nhiều dư địa và tiềm năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); nhất trí với vai trò của mình, Quốc hội hai nước cần thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp của hai nước tiếp cận thị trường, tận dụng những ưu đãi do Hiệp định CPTPP mang lại phù hợp thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ với Mexico kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế sau đại dịch; sẵn sàng trao đổi để tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn, tạo điều kiện để sản phẩm và doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư vào thị trường của nhau.

Chủ tịch Thượng viện Mexico cho biết, tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Mexico được tổ chức hồi đầu tháng 7, hai bên đã thảo luận cơ hội đa dạng hóa quan hệ thương mại song phương và thúc đẩy đầu tư. Với vai trò của mình, Chủ tịch Thượng viện Olga Sanchez Cordero cho rằng, Quốc hội Mexico và Việt Nam có thể đóng góp vào việc củng cố quan hệ song phương; khẳng định Quốc hội Mexico luôn ủng hộ hai bên sớm thúc đẩy hoàn tất đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng như Hiệp định hợp tác về Hải quan, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định hợp tác về giáo dục đại học, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương phát triển ổn định, bền vững.



Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước các lĩnh vực quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y học cổ truyền. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Việt Nam hoan nghênh, sẵn sàng thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước, đặc biệt là trao đổi chính sách, hợp tác an ninh hàng hải, kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và đào tạo sỹ quan quốc phòng; dồng thời cảm ơn Chủ tịch Olga Sanchez Cordero và Thượng viện Mexico đã tạo điều kiện để Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tổ chức các cuộc triển lãm tranh ảnh, giới thiệu đất nước con người Việt Nam tại trụ sở Thượng viện; cảm ơn Mexico đã tạo điều kiện để 3 Trung tâm châm cứu của Việt Nam hoạt động hiệu quả tại Mexico.



Chủ tịch Thượng Mexico khẳng định, Mexico sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ bảo tồn 4 công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico; duy trì cấp học bổng ngắn và dài hạn cho sinh viên Việt Nam tại các trung tâm giáo dục ở Mexico; cử đoàn nghệ thuật tham dự các hoạt động trong khuôn khổ các Festival tại Việt Nam và tại Mexico để đưa văn hóa hai nước đến gần hơn với người dân, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân; nhất trí tăng cường hợp tác về phòng, chống tội phạm qua biên giới và các vấn đề ưu tiên khác về an ninh.



Về hợp tác đa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc hai bên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc khi cùng đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Việt Nam nhiệm kỳ 2020 2021, Mexico nhiệm kỳ 2021 - 2022), WTO, APEC, FEALAC và hợp tác triển khai hiệu quả Hiệp định CPTPP.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Mexico đã cam kết ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào Ủy ban Ranh giới thềm lục địa nhiệm kỳ 2023 - 2028; mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và Mexico ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025; Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Mexico tăng cường quan hệ hợp tác với các nước ASEAN.

Nhất trí với nhận định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Olga Sanchez Cordero cho rằng, Mexico và Việt Nam chia sẻ nhiều giá trị chung, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, hữu nghị và chủ nghĩa đa phương, được thể hiện qua sự đồng nhất về quan điểm tại các diễn đàn và các tổ chức như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình dương (APEC)... ; đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Mexico đối với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.



Tại hội đàm, hai Chủ tịch đã thông tin cho nhau về những kết quả nổi bật trong tiến trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, những đóng góp và quyết sách đặc biệt của Quốc hội hỗ trợ Chính phủ, nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân mỗi nước vượt qua những khó khăn của đại dịch.



Hai Chủ tịch nhất trí cho rằng, với vai trò của mình, Quốc hội hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ Chính phủ sớm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương; khẳng định về vai trò quan trọng, thực chất của hợp tác nghị viện trong việc tăng cường quan hệ đa phương cũng như quan hệ song phương giữa các quốc gia.



Chủ tịch Thượng viện Mexico đánh giá cao việc thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Hạ nghị viện Mexico và Quốc hội Việt Nam, tạo thuận lợi cho các cuộc tiếp xúc nghị viện. Là thành viên của Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương, APPF, cơ quan lập pháp hai nước đã duy trì các cuộc tiếp xúc trực tiếp, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy chương trình nghị sự khu vực và quốc tế từ góc độ của các nhà làm luật, các đại biểu dân cử.



Trong thời gian tới, hai Chủ tịch nhất trí hai Bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban về công tác lập pháp, nhất là đối với những vấn đề toàn cầu như phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, bảo vệ hoà bình, an ninh toàn cầu và khu vực, thương mại tự do dựa trên luật lệ... ; nhất trí duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương, diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, APPF...



Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước; tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp vào hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực cũng như trên thế giới./.