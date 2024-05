Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Tô Lâm với các cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ đều đã rất nỗ lực để thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp. Kết quả công tác qua các nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước vui mừng được biết, mặc dù mới được tái thành lập cách đây hơn 30 năm nhưng thực tế, Văn phòng Chủ tịch nước đã có bề dày trên 75 năm xây dựng và trưởng thành, đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng phát triển về mọi mặt.

Kết quả nổi bật là đã chủ động tổ chức có hiệu quả công tác tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước toàn diện trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; triển khai kịp thời, chu đáo các cuộc đón, tiếp khách, các chuyến công tác, làm việc trong và ngoài nước của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Sự phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước với các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan, nhất là với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để nối tiếp những thành tựu vẻ vang đó và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch nước cho rằng, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trong đó, vai trò của các cơ quan tham mưu chiến lược như Văn phòng Chủ tịch nước là rất quan trọng. Điều đó đòi hỏi Văn phòng Chủ tịch nước phải không ngừng tích cực đóng góp bằng trách nhiệm, sự tận tụy, mẫn cán sáng tạo, chủ động của mỗi cán bộ, công chức. Cùng với đó là luôn quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực nắm bắt, phân tích, tổng hợp thông tin tình hình trong nước và quốc tế để tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đạt hiệu quả cao và chất lượng tốt nhất.

Nhắc lại phát biểu tuyên thệ và nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước khẳng định nguyện một lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kế tục xứng đáng các thế hệ cha anh, phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

“Được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng giới thiệu ứng cử, Quốc hội tín nhiệm giao nhiệm vụ Chủ tịch nước, tôi mong muốn luôn luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, địa phương, đặc biệt là vai trò tham mưu, giúp việc của cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước”, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn và tin tưởng Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ thời gian dài công tác trong lực lượng Công an.

Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó./.