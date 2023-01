Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kính chúc Hòa thượng, Pháp chủ pháp thể khinh an; gửi lời chúc tới toàn thể chức sắc, tăng, ni, phật tử cả nước đón một mùa Xuân mới tràn đầy sức khỏe, bình an, Phật sự viên thành.



Chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn làm Đệ tứ Pháp chủ tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành công của sự kiện này. Đại hội đã nối tiếp truyền thống “Hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch nước ghi nhận thành quả của Giáo hội với rất nhiều việc “ích nước, lợi đạo" như: Đồng hành với chính quyền các cấp trong công tác bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, ích cực tham gia hoạt động y tế, giáo dục, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phong trào do các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, nhất là trong phòng, chống đại dịch COVID-19.



Chủ tịch nước khẳng định, trước sau như một, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.



Dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện hơn nữa để hỗ trợ các tổ chức tôn giáo hợp pháp nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng phát triển giữa lòng dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của mình cho quá trình phát triển đất nước.



Đi liền với đó là phải luôn cảnh giác với các thế lực thiếu thiện chí vẫn tiếp tục có những hoạt động lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của nhân dân.



Chủ tịch nước mong muốn với đường hướng hoạt động: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo, động viên của Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ, toàn thể tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc Tết, thay mặt các chức sắc, tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ tri ân, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt là hỗ trợ tổ chức trang nghiêm, viên thành Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gần đây và trước đó là hỗ trợ tổ chức rất thành công ba lần Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp, nhân văn về đất nước con người Việt Nam nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng.



Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua là niềm vinh dự, động viên to lớn; đồng thời, tạo niềm tin, không khí phấn khởi đối với các chức sắc, tăng, ni, Phật tử cả nước.



Dịp này, Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhiều năm qua, trên nhiều cương vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương đã luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vì mục tiêu chung xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Nhân dịp Tết đến, Xuân về, mừng Xuân an lạc, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi lời chúc Tết và tri ân đến Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chính quyền các cấp; bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự và cùng chung sức, đồng lòng cùng toàn dân xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng có cuộc sống yên vui, hạnh phúc./.