Chiến dịch 500 ngày đêm: Phối hợp hiệu quả lấy mẫu, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, từ nguồn tin do nhân chứng lịch sử và nhân dân cung cấp, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm như Ba Gia, Ia Ly, Đăk Tô, Sa Bình, Ia Chim, Trường Giang, khu vực Đồn Biên phòng Sông Thanh thuộc xã Đăk Plo. Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực xác định có mộ tập thể đường Trường Chinh, phường Đắk Cấm và Kon Tum được triển khai liên tục từ ngày 5/6 đến nay và đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Attapư, Sê Kông, Chămpasắc của Lào và tỉnh Ratanakiri của Campuchia. Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội K53 đã tiến hành khảo sát, xác minh và xử lý 600 nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm trên địa bàn 19 huyện thuộc 3 tỉnh Nam Lào và 6 huyện thuộc tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Kết quả đã tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ, góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh, Quảng Ngãi hiện có 127 nghĩa trang liệt sĩ với 37.689 phần mộ, trong đó có 26 mộ tập thể; 16.758 mộ có đầy đủ thông tin, 5.134 mộ có một phần thông tin và 15.771 mộ chưa có thông tin. Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Quảng Ngãi được Ban Chỉ đạo Quân khu 5 lựa chọn là địa phương triển khai điểm để nhân rộng ra các địa phương khác, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện; thành lập Tổ Chuyên ngành và 4 Đội triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện lấy mẫu 2.615 mộ phục vụ giám định ADN; trong đó 2.115 mẫu được thực hiện trước Chiến dịch và 500 mẫu được thực hiện trong Chiến dịch. Toàn bộ các mẫu sau khi thu nhận đều được thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật; lập hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và chuẩn bị bàn giao theo đúng quy định, bảo đảm tính chính xác, khách quan và khả năng khai thác lâu dài phục vụ công tác giám định ADN.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều hạn chế. Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, quân đội đang làm nòng cốt trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, để đẩy nhanh công tác lấy mẫu cần sự phối hợp tốt hơn từ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Hiện nay, sự vào cuộc, công tác phối hợp của các địa phương chưa chặt chẽ, có địa phương chưa làm tốt công tác quản lý nghĩa trang khiến cho việc số hóa phần mộ gặp khó khăn; hiện mới chỉ có 41/55 xã, phường, đặc khu ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc cho biết, Quảng Ngãi là địa phương có phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin rất lớn. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh được Trung ương giao lấy mẫu tại hơn 13.000 phần mộ liệt sĩ để thực hiện công tác giám định ADN, thời gian hoàn thành trong tháng 4/2027. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng trong công tác lấy mẫu, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Triển khai nhân rộng công tác lấy mẫu trên địa bàn toàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lấy mẫu đảm bảo đúng quy trình, an toàn, trang nghiêm, việc lấy mẫu hoàn thành trước ngày 30/10/2026 (vượt tiến độ 5 tháng) để dồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập đối với hơn 6.000 liệt sĩ chưa được quy tập. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh phải thiết lập kênh tiếp nhận thông tin; UBND cấp xã phát huy vai trò là đơn vị trực tiếp phối hợp với lực lượng quân đội trong công tác lấy mẫu, tiếp nhận thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.