Chiến dịch 500 ngày đêm: Lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 hài cốt liệt sĩ

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, thời gian qua, thành phố Huế tích cực triển khai đồng bộ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh rà soát, cập nhật, số hóa dữ liệu mộ liệt sĩ, thu thập thông tin thân nhân liệt sĩ, chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ công tác giám định ADN.

Triển khai số hóa thông tin các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Đợt lấy mẫu này là một trong những đợt triển khai quy mô lớn trên địa bàn, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ, tạo nền tảng cho công tác đối sánh, xác minh thông tin trong thời gian tới. Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và địa phương, công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu được thực hiện bảo đảm khoa học, chính xác, trang nghiêm, đúng quy trình. Kết quả của chương trình sẽ góp phần từng bước trả lại tên cho các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, làm vơi bớt nỗi đau, sự chờ đợi của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Việc lấy mẫu được triển khai theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, đối với Tổ khai quật, việc lấy mẫu được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật; sau khi hoàn thành sẽ tổ chức an táng lại hài cốt liệt sĩ và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng. Tổ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện đối chiếu, so sánh ký hiệu mộ trong hồ sơ với thực tế; xác định chính xác lô, hàng, thứ tự mộ; ghi nhận đầy đủ thông tin, chụp ảnh mộ và lưu trữ hồ sơ. Các khâu thiết lập phân khu, kiểm soát chéo, lựa chọn mẫu, lấy mẫu, đóng gói sơ cấp, gắn mã, chụp ảnh, lập biểu mẫu và bàn giao đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, bảo quản và giám định ADN sau này.

Công tác khai quật mộ liệt sĩ, số hóa thông tin, lấy mẫu sinh phẩm và hoàn trả mặt bằng được triển khai đối với 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, diễn ra đến ngày 14/8/2026.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, việc lấy mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt nhưng bảo đảm thận trọng, khoa học. Do đặc thù thời tiết Huế nắng nóng gay gắt vào mùa hè và thường xuất hiện mưa lớn từ tháng 8 - 9, Ban Chỉ đạo ưu tiên thực hiện trước tại các nghĩa trang nằm ở khu vực có nguy cơ ngập lụt. Lực lượng tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở. Quá trình thực hiện được bố trí linh hoạt theo điều kiện thời tiết, tranh thủ làm việc vào sáng sớm và chiều muộn trong những ngày nắng nóng, vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc, vừa bảo vệ sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc./.