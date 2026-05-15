Cán bộ công đoàn chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số

Đại biểu trình bày chuyên đề tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Nội dung tập huấn đi sâu vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo sáng tạo, thiết kế các sản phẩm truyền thông công đoàn hiện đại; kỹ năng phát hiện đề tài, viết tin, bài phản ánh hoạt động công đoàn… Thông qua nội dung tập huấn giúp nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn trong công tác thông tin, tuyên truyền; phục vụ việc đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ số để lan tỏa sâu rộng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn những kiến thức, kỹ năng mới về phát hiện đề tài, viết tin bài, xây dựng nội dung truyền thông số, thiết kế sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở. Qua đó, mỗi cán bộ công đoàn sẽ từng bước nâng cao năng lực số, đổi mới tư duy truyền thông, chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị, các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chương trình; tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; chủ động nghiên cứu, thực hành và vận dụng hiệu quả các kiến thức được tiếp thu vào công tác tại cơ quan, đơn vị mình. Đây cũng là dịp để các cấp công đoàn thành phố tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những giá trị tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đang quản lý trên 14.000 đoàn viên. Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tập trung nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động như: tập huấn kỹ năng, nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động của công đoàn cơ sở; tập huấn về chuyển đổi số; biểu dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, các hoạt động thể thao...Quý II/2026, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung tuyên truyền triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tổ chức công đoàn; ban hành kế hoạch và tổ chức các hoạt động tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động như: Tổ chức lễ phát động; hội nghị tuyên dương các Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể; tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nữ đoàn viên với chuyên đề “sức khỏe sinh sản và phòng ngừa ung thư phụ khoa”; tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trong công nhân, viên chức, người lao động; giải bóng đá nam trong công nhân viên chức lao động./.