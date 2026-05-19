Cách làm linh hoạt, giàu tương tác thúc đẩy quảng bá sản phẩm OCOP

Công an tỉnh Thanh Hóa lắp đặt kiosk tra cứu tại các khách sạn khu du lịch biển Sầm Sơn, hỗ trợ du khách tra cứu thông tin về lịch sử, văn hóa và cả các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai kiểm đếm, chuẩn hóa dữ liệu về làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, các điểm du lịch, di tích và đặc trưng văn hóa địa phương để tích hợp lên các nền tảng số. Việc xây dựng nguồn dữ liệu đồng bộ, “sạch” và có tính liên kết được xem là bước nền quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý, quảng bá cũng như khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, thương mại trong giai đoạn mới.



Công an tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Goldsun Media Group triển khai quảng bá hình ảnh Thanh Hóa trên hệ thống màn hình LED quy mô toàn quốc. Các sản phẩm OCOP tiêu biểu, làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh, lễ hội và sự kiện du lịch của địa phương được trình chiếu tại nhiều khu vực công cộng đông người qua lại, giúp mở rộng độ phủ truyền thông và tăng khả năng tiếp cận với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.





Sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh và các sự kiện du lịch đươc quảng bá, giới thiệu trên hệ thống màn hình LED tại các điểm công cộng. Ảnh: TTXVN phát

Song song với hoạt động quảng bá diện rộng, lực lượng Công an tiếp tục vận động doanh nghiệp đồng hành lắp đặt hệ thống kiosk thông minh, màn hình cảm ứng tại các khu, điểm du lịch và khách sạn, đặc biệt tại khu du lịch biển Sầm Sơn. Thông qua các thiết bị này, du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin về lịch sử địa danh, văn hóa bản địa, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP hay các dịch vụ du lịch chỉ bằng vài thao tác chạm.



Nếu như trước đây, du khách muốn tìm hiểu thông tin thường phải hỏi người dân địa phương, đọc tờ rơi hoặc tự tìm kiếm rời rạc trên điện thoại, thì nay toàn bộ dữ liệu đã được số hóa, trực quan hóa và tích hợp ngay tại điểm đến. Cách tiếp cận mới không còn dừng ở việc “cung cấp thông tin” mà hướng tới tạo trải nghiệm số sinh động, giúp người xem có thể tương tác trực tiếp với nội dung.



Nhiều du khách đánh giá cao mô hình này bởi tính tiện lợi, hiện đại và thân thiện. Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, việc có thể tra cứu ngay tại điểm tham quan giúp chị hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương cũng như các sản phẩm OCOP đặc trưng của Thanh Hóa. Trong khi đó, anh Lê Ngọc Tân, du khách đến từ Ninh Bình cho rằng việc ứng dụng công nghệ số đã tạo cảm giác chuyên nghiệp, hiện đại và giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin trong suốt hành trình trải nghiệm.



Điều đáng nói, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở những màn hình LED hay kiosk tra cứu được lắp đặt, mà ở khả năng tạo kết nối giữa du khách với vùng đất họ đặt chân tới. Sau khi tiếp cận thông tin, nhiều người đã chủ động tìm đến các làng nghề, di tích, cơ sở sản xuất để trải nghiệm thực tế hoặc mua các sản phẩm OCOP làm quà. Qua đó, hành trình du lịch không chỉ đơn thuần là tham quan mà còn trở thành quá trình khám phá chiều sâu văn hóa và đời sống địa phương.



Thanh Hóa hiện có 674 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 cả nước về số lượng sản phẩm OCOP trong năm 2026. Các sản phẩm không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn mà còn trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người xứ Thanh đến với du khách.



Trong bối cảnh truyền thông số phát triển nhanh chóng, hoạt động quảng bá truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế khi nội dung dễ bị lướt qua, thiếu chiều sâu tương tác. Chính vì vậy, việc chuyển từ tư duy “truyền thông một chiều” sang “tạo trải nghiệm số” được xem là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch. Thanh Hóa đang từng bước xây dựng hệ sinh thái quảng bá số cho sản phẩm OCOP và du lịch thông minh. Đây là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển kinh tế số, đưa thương hiệu xứ Thanh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên bản đồ du lịch và thương mại cả nước./.