Bộ Công an cử đoàn công tác đi cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đoàn công tác Bộ Công an đi cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Dự buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an…

Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua thảm kịch gây thiệt hại lớn về người và tài sản do hai trận động đất và hàng trăm rung chấn vào sáng 6/2. Đây là thảm họa khủng khiếp nhất trong vòng một thế kỷ qua đã càn quét trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ (kể từ năm 1939).

Tính đến ngày 9/2, số người thiệt mạng đã lên đến 16.000 người, hàng chục nghìn căn nhà bị phá hủy, ước tính 13,5 triệu người tại khu vực bị ảnh hưởng. Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tình trạng khẩn cấp với mục tiêu cao nhất là khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ của các nước trên thế giới (El Salvador, Hàn Quốc, Algieria, Nga, Iraq, Mexico...) đang hết sức khẩn trương cứu trợ nạn nhân đang mắc kẹt.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, xuất phát từ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng, cũng như góp phần chia sẻ những khó khăn mà nước này đang gặp phải, Bộ Công an Việt Nam chính thức cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc tham gia của đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam sẽ đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên thực địa, với vai trò đại diện cho quốc gia và lực lượng Công an Việt Nam, các thành viên của Đoàn công tác nỗ lực, cố gắng, tích cực phối hợp với các lực lượng khác, không quản ngại khó khăn nguy hiểm và nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ Công an cách mạng.



Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci chia sẻ, Thổ Nhĩ Kỳ là đất nước xinh đẹp nhưng nằm trên khu vực giao thoa của 3 vùng địa chất, thường xuyên xảy ra động đất. Nhưng trận động đất vừa qua có sức tàn phá nặng nề, lớn nhất kể từ năm 1939; con số thương vong hàng nghìn người và có thể tăng trong những ngày tới.



"Ngay từ ngày 6/2, khi trận động đất xảy ra, chúng tôi đã nhận được thông tin từ Bộ Công an Việt Nam muốn trợ giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ" - Đại sứ Haldun Tekneci cho biết. Dù tình trạng khu vực xảy ra động đất đang rất nhiều khó khăn nhưng Bộ Công an đã cử những cán bộ, chiến sỹ tinh nhuệ sang hỗ trợ.



"Một điều rất quan trọng là tính mạng của con người, chúng tôi đánh giá cao, trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Công an, các bộ, ngành của Việt Nam và từng thành viên trong đội cứu hộ sang tham gia trợ giúp chúng tôi" - Ngài Đại sứ nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn công tác Bộ Công an đi cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị trang thiết bị chuyên dụng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Thay mặt các thành viên trong đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Minh Khương (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an) - Trưởng đoàn công tác, bày tỏ lòng tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ quốc tế tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân trong vụ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua.



Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cũng là lần đầu tiên tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế, Đoàn công tác sẽ nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên trong Đoàn trong suốt quá trình tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.



Đồng thời giữ đúng lễ tiết, tác phong của người Công an nhân dân Việt Nam, để xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế; phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức quốc tế khác để tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ một cách bài bản, chặt chẽ, thể hiện được vai trò, vị thế của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và của Bộ Công an trong công tác hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thảm họa quốc tế.



Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại nước bạn, Đoàn công tác sẽ kịp thời báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao với lãnh đạo Bộ Công an./.