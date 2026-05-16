Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Dân ca Nam Bộ đã trở thành một trong những hình thức diễn xướng dân gian mang sắc thái văn hóa độc đáo, gắn bó với cuộc sống lao động sản xuất và đời sống tinh thần của người dân. Mỗi loại hình đều có những hình thức thể hiện, giá trị nghệ thuật và có cách thức diễn xướng đặc trưng. Qua các điệu hò, lý, hát ru, vè, đồng dao, nói thơ, chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc, chân thực và sống động về phong tục, tập quán, lối sống, tính cách, cảm xúc của người dân vùng đất Nam Bộ.



Để liên hoan “Đàn, hát dân ca Nam Bộ” thành phố Cần Thơ năm 2026 đạt yêu cầu và chất lượng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đề nghị Ban tổ chức tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, kịp thời hỗ trợ các đơn vị dự thi nếu có yêu cầu; thực hiện tốt công tác lễ tân, hậu cần, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Các đơn vị thi diễn tập trung thể hiện tốt các kỹ năng biểu diễn, trên tinh thần giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.



Hòa cùng dòng chảy văn hóa phương Nam, thành phố Cần Thơ kế thừa và phát triển nhiều loại hình diễn xướng dân gian, trong đó có những loại hình đặc trưng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Hát ru của người Việt ở Cần Thơ, hò Cần Thơ, hát Aday của người Khmer. Loại hình nghệ thuật đàn, hát dân ca Nam Bộ luôn được quan tâm, phát triển thông qua nhiều hoạt động nghệ thuật được tổ chức, nhiều giải pháp được thực hiện hiệu quả nhằm bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo của Nam Bộ nói chung, của Cần Thơ nói riêng, từng bước phát triển mạnh mẽ phong trào đàn, hát dân ca Nam Bộ trong toàn thành phố.



Liên hoan đàn, hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026 được diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 19/5. Có 11 đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia, với hơn 300 nhạc công và diễn viên gồm 64 tiết mục, trong đó 20 tiết mục của thí sinh tự do. Các tiết mục tập trung vào chủ đề là ca ngợi đảng, ca ngợi Bác Hồ; tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu lứa đôi; những thành tựu xây dựng quê hương đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ trong thời kỳ đổi mới; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Các thể loại tham gia dự thi gồm: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hoạt cảnh, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, nói thơ, trích đoạn tuồng cổ…



Liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm nay không chỉ tiếp tục giới thiệu, quảng bá giá trị tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của Nam Bộ, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống, theo Nghị quyết số 28 năm 2026 của Quốc hội khóa XVI về phát triển văn hóa Việt Nam./.