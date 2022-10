Liên hoan là hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Chèo truyền thống. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật chèo, nghệ sĩ đổi mới trong lao động nghệ thuật... góp phần thực hiện Kết luận số 76/KL-TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã tích cực tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất để Liên hoan diễn ra thành công. Đây là dịp để Hà Nam giới thiệu, nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn Chèo chuyên nghiệp, quảng bá về mảnh đất, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của tỉnh đến với bạn bè trong nước.

Ông Mai Thanh Chung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam cho biết, Sở đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác đăng cai như, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm… Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác tuyên truyền...

Sở chỉ đạo các cơ sở lưu trú tăng cường công suất, cam kết nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và điều kiện tốt nhất phục vụ hơn 1.500 diễn viên, nhạc công của các đoàn nghệ thuật tham dự Liên hoan. Các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ chu đáo du khách trong thời gian diễn ra Liên hoan. Băng rôn tuyên truyền về Liên hoan được treo trên các tuyến phố thành phố Phủ Lý. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN Làng Khuốc, xã Phong Châu, huyện Ðông Hưng (Thái Bình) được coi là nơi khởi nguồn của Chèo - bộ môn nghệ thuật độc đáo của quê chèo Thái Bình, của ngành Chèo Việt Nam. Diễn Chèo đã trở thành nếp sống, lối sống, huyết mạch, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi người dân làng Khuốc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Là đơn vị chủ nhà, UBND tỉnh Hà Nam giao Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh dàn dựng hai vở Chèo tham dự (Những vì sao không tắt và Khóc giữa trời xanh) với quyết tâm giành thứ hạng cao tại Liên hoan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức cho biết, Hà Nam vốn là cái nôi của nghệ thuật Chèo truyền thống. Vì vậy, khi vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn làm đơn vị đăng cai, tỉnh đã triển khai nhiệm vụ đến các đơn vị liên quan nhằm tổ chức tốt Liên hoan.

Liên hoan Chèo toàn quốc năm nay dự kiến có 16 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc tham dự, với 27 vở diễn đa dạng các đề tài, từ dân gian, lịch sử, đến chiến tranh cách mạng, hiện đại./.