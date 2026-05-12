Bàn giao 2 tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng và lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc thống nhất thông qua biên bản bàn giao. Ảnh: TTXVN phát



Cuộc bàn giao được tiến hành chặt chẽ, bài bản, nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Tại buổi bàn giao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã trao trả đầy đủ giấy tờ tùy thân, danh sách thuyền viên kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe của 10 ngư dân. Các ngư dân có thể trạng ổn định, tinh thần minh mẫn sau thời gian được hỗ trợ nhân đạo tại đảo Bạch Long Vĩ. Đặc biệt, phía Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã bàn giao cho phía Trung Quốc toàn bộ hình ảnh, video ghi lại quá trình cứu nạn và công tác sửa chữa phương tiện, qua đó, thể hiện tính minh bạch và nỗ lực tối đa của Việt Nam đối với công tác cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên bị nạn trên biển.



Đại diện lãnh đạo Phân cục Hải Nam (Cảnh sát biển Trung Quốc) bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng các lực lượng chức năng. Trong tình huống nguy cấp khi tàu bị trôi dạt, mắc cạn tại bãi đá ngầm, sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của các lực lượng chức năng Việt Nam đã cứu sống các ngư dân phía Trung Quốc. Các ngư dân Trung Quốc đã gửi thư cảm ơn các lực lượng phía Việt Nam đã không ngại nguy hiểm cứu hộ, cứu nạn thành công 2 phương tiện và 10 ngư dân. Trong những ngày trên đảo Bạch Long Vĩ, các ngư dân đã được hỗ trợ nhân đạo chu đáo.



Sau buổi bàn giao, hai bên đã cùng trao đổi và thống nhất cao về việc tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa theo định hướng của Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng hai nước. Trọng tâm là hợp tác chặt chẽ trong kiểm soát và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trong phòng, chống khai thác IUU và các loại tội phạm trên biển; thường xuyên duy trì kênh liên lạc thông suốt, phối hợp chặt chẽ trong phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn…, qua đó, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Buổi bàn giao kết thúc tốt đẹp, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chấp pháp trên biển và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.



Trước đó, trong các ngày 4 và 5/5/2026, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ (thành phố Hải Phòng) do thời tiết xấu đã làm 2 vụ tàu cá và 10 ngư dân Trung Quốc bị nạn. Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã kịp thời tiếp cận hiện trường cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo. Sau nhiều ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phối hợp với các lực lượng đã kéo được 2 phương tiện ra khỏi bãi đá ngầm và đưa vào âu cảng Bạch Long Vĩ để khắc phục sự cố; 10 ngư dân tinh thần, sức khỏe đều ổn định./.