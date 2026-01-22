Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

ASEAN Para Games 13: Điền kinh Việt Nam hoàn tất cú “poker” HCV

Tối 22/1, VĐV điền kinh Đinh Thảo Duyên tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 khi giành HCV nội dung nhảy xa nữ hạng T12 với thành tích 4,53 m, đồng thời phá kỷ lục Đại hội. Màn trình diễn ấn tượng của Thảo Duyên không chỉ mang về tấm HCV quý giá mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam ở nhóm nội dung dành cho VĐV khiếm thị.
Đoàn vận động viên người khuyết tật Việt Nam tham gia lễ khai mạc. Ảnh: Đỗ Sinh – PV TTXVN tại Thái Lan

Không những thế, ở nội dung chạy 100 m nữ hạng T12, Đinh Thảo Duyên cũng thi đấu đầy nỗ lực và xuất sắc cán đích với thành tích 15 giây 10, qua đó giành HCĐ, hoàn tất ngày thi đấu thành công với trọn vẹn hai lần bước lên bục trao thưởng.

 Đinh Thảo Duyên là VĐV điền kinh khiếm thị hạng T12, sinh ra và trưởng thành trong phong trào thể thao người khuyết tật, được đánh giá cao nhờ tinh thần thi đấu bền bỉ, kỹ thuật ổn định và khả năng bứt phá ở các nội dung tốc độ – sức mạnh. Trong những năm gần đây, cô là gương mặt thường xuyên góp mặt ở các giải đấu khu vực và quốc tế, từng bước khẳng định vị trí trong đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam.

Thành tích HCV phá kỷ lục đại hội cùng HCĐ nội dung 100 m của Đinh Thảo Duyên không chỉ góp phần quan trọng vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn Việt Nam, mà còn tiếp thêm động lực tinh thần lớn cho các VĐV điền kinh tiếp tục chinh phục những cột mốc mới tại ASEAN Para Games 13./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Thành phố Hồ Chí Minh: Ứng dụng công nghệ, điều hành thông minh trong thi hành án dân sự

Thành phố Hồ Chí Minh: Ứng dụng công nghệ, điều hành thông minh trong thi hành án dân sự

Việc Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh (IOC) của Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/1/2026 đánh dấu lần đầu tiên hệ thống Thi hành án dân sự cả nước có một trung tâm điều hành dựa trên dữ liệu số. Đây là bước chuyển quan trọng từ phương thức quản lý truyền thống sang mô hình điều hành hiện đại, ứng dụng công nghệ phân tích thông minh, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57 của Đảng về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiệu quả.
Xem thêm

Top