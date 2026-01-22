ASEAN Para Games 13: Điền kinh Việt Nam hoàn tất cú “poker” HCV

Không những thế, ở nội dung chạy 100 m nữ hạng T12, Đinh Thảo Duyên cũng thi đấu đầy nỗ lực và xuất sắc cán đích với thành tích 15 giây 10, qua đó giành HCĐ, hoàn tất ngày thi đấu thành công với trọn vẹn hai lần bước lên bục trao thưởng.

Đinh Thảo Duyên là VĐV điền kinh khiếm thị hạng T12, sinh ra và trưởng thành trong phong trào thể thao người khuyết tật, được đánh giá cao nhờ tinh thần thi đấu bền bỉ, kỹ thuật ổn định và khả năng bứt phá ở các nội dung tốc độ – sức mạnh. Trong những năm gần đây, cô là gương mặt thường xuyên góp mặt ở các giải đấu khu vực và quốc tế, từng bước khẳng định vị trí trong đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam.

Thành tích HCV phá kỷ lục đại hội cùng HCĐ nội dung 100 m của Đinh Thảo Duyên không chỉ góp phần quan trọng vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn Việt Nam, mà còn tiếp thêm động lực tinh thần lớn cho các VĐV điền kinh tiếp tục chinh phục những cột mốc mới tại ASEAN Para Games 13./.