31 tác phẩm xuất sắc đoạt giải cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5

Thông tin về nội dung tổng kết, trao giải, Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết, Ban tổ chức cuộc thi lần thứ 5 đã nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ 4. Tác phẩm dự thi đã bám sát chủ đề, thể lệ cuộc thi, đề cập toàn diện, phong phú các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân, đồng Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Trên cơ sở thể lệ, quy chế chấm điểm, qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo với các nhà báo uy tín hàng đầu cả nước đã thống nhất lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc trình Ban tổ chức quyết định trao 3 loại giải trong cuộc thi lần thứ 5, gồm: Giải dành cho báo Trung ương; giải dành cho báo địa phương; giải dành cho tạp chí, trong đó có: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải Khuyến khích. Tổng số có 27 cơ quan báo chí đoạt giải (7 báo Trung ương, 10 báo địa phương, 10 tạp chí). Dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quyết định tặng Bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua.

Theo Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, sau 5 lần tổ chức, cuộc thi không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao tầm vóc và trở thành một "sân chơi" chuyên nghiệp, uy tín, có sức hút, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng trong đời sống báo chí của đất nước. Số lượng tác phẩm, cơ quan báo chí năm sau tham dự thi đều tăng cao hơn so với năm trước.

Trong 5 năm qua, có hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trong cả nước gửi tác phẩm tham dự cuộc thi, trong đó có hơn 45% tác phẩm của các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh, nhà quản lý. Cuộc thi đã góp phần kết nối, huy động, nhân lên sức mạnh của các cơ quan báo chí cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến tổ chức vào tối 19/5 tại Hà Nội, chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ 5 được kết hợp giữa các phóng sự và ca khúc cách mạng ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước.

Với chủ đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới", cuộc thi lần thứ 6 sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 1/6/2026 đến ngày 15/3/2027. Tác phẩm dự thi có nội dung khẳng định và làm sáng tỏ: Những nguyên lý và giá trị cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối chính trị, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung, quan điểm mới về phát triển đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; các quan điểm mới tại Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, đồng Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Bên cạnh đó, các tác phẩm dự thi tập trung vào nội dung về bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; công cuộc đổi mới; lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ uy tín, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và các phần tử xấu; nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.../.