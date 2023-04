20 đại biểu của Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 thăm quan mô hình sản xuất ATTP công ty Hương Việt Sinh

Được biết, Gần 10 năm hình thành và phát triển, Hương Việt Sinh đã khẳng định được vị thế và uy tín của mình, trở thành một trong những đơn vị cung cấp bữa ăn dinh dưỡng học đường học đường được phụ huynh và nhà trường tin tưởng.

Giám đốc sở KHCN tỉnh Bắc Ninh chị Nguyễn Thị Dung và đại biểu hội nghị toàn cầu Hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, mạng lưới một hành tinh ăn thử dưa chuột nếp ngay tại nhà kính của cty Hương Việt Sinh. Ảnh Hoàng Hà

Với mục tiêu “Kinh doanh bền vững”, Công ty Hương Việt Sinh luôn cam kết về chất lượng theo đúng phương châm: “Thực phẩm có nguồn gốc, suất ăn an toàn, đảm bảo dinh dưỡng”. Chủ tịch Công ty TNHH Hương Việt Sinh cho biết: Công ty chúng tôi đã và đang từng bước phát triển quy trình cung cấp nguồn nguyên liệu thực phẩm khép kín “Từ trang trại đến bàn ăn”, để đảm bảo bữa ăn bán trú ở hơn 100 trường mầm non, THPT, THCS của học sinh trên địa bàn TP Hà Nội và Bắc Ninh được an toàn”- Để thực hiện sứ mệnh và mục tiêu đó, những năm qua, Hương Việt Sinh đã đầu tư hệ thống trang trại nuôi trồng để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm có kiểm soát.