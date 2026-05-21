136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vang mãi bài ca về Bác giữa không gian xanh vùng Viễn Đông Nga

Những tràng vỗ tay nhịp theo bài hát, những ánh mắt rạng rỡ và sự đồng điệu tự nhiên đã khiến buổi lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) trở thành một khoảnh khắc đặc biệt, nơi niềm tự hào, tình cảm với Bác Hồ và tình hữu nghị Việt Nam-Nga như cùng hòa làm một.

Các đại biểu tới dự Lễ dâng hoa tại công viên Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 19/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok đã tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện Hội Hữu nghị với Việt Nam tại vùng Primorye, Hội người Việt tại Primorye, lưu học sinh Việt Nam, đại diện sinh viên chuyên ngành Việt Nam học của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Viễn Đông Nga.

Không khí trang trọng, ấm áp của buổi lễ còn được lan tỏa qua các tiết mục nghệ thuật bằng tiếng Việt do các bạn trẻ Nga thể hiện. Nghệ sĩ opera Alina Sakhatskaya trình bày ca khúc “Nhớ về Hà Nội” với nhiều cảm xúc, trong khi các sinh viên Nga đọc thơ bằng tiếng Việt đầy tự tin và truyền cảm.

Đặc biệt, nhà văn, nhà nghiên cứu phương Đông Darina Mishukova mang tới giới thiệu cuốn sách “Mã văn hóa Việt Nam”, thể hiện tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với đất nước, con người Việt Nam. Những câu chuyện, những kết nối văn hóa đã tạo nên bầu không khí gần gũi, xúc động, cho thấy sức lan tỏa của văn hóa và tiếng Việt tại vùng Viễn Đông Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh: “Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và khát vọng tự do cho con người”. Theo Tổng lãnh sự, từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời để lại di sản tư tưởng và văn hóa có giá trị vượt thời đại, đề cao hòa bình, công lý và tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Tổng lãnh sự khẳng định tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới”, đồng thời nhấn mạnh những giá trị bền vững trong tư tưởng của Người về quyền tự quyết, khát vọng hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán dâng hoa trước tượng đài Bác. Ảnh: TTXVN phát

Đề cập quan hệ Việt Nam-Nga, Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người “đặt nền móng đầu tiên và đã dày công vun đắp cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc”. Thành phố Vladivostok là một điểm đến đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi Người đã ba lần đến thành phố này trên con đường tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng.

Tổng lãnh sự nhấn mạnh: “Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vladivostok không chỉ là biểu tượng của lòng kính trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước”.

Tổng lãnh sự cũng bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm tốt đẹp của chính quyền, nhân dân vùng Primorye cùng những người bạn Nga luôn dành cho Việt Nam; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Viễn Đông Nga trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga.

Tiếp ngay sau Lễ kỷ niệm, dưới chân tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán phối hợp với Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Olympic tiếng Việt lần thứ XXIII”. Các sinh viên Nga chuyên ngành Việt Nam học đạt thành tích xuất sắc đã được Giáo sư A. Sokolovsky trao giấy khen và phần thưởng, khép lại buổi lễ trong không khí đầm ấm, gắn kết và chan chứa tình cảm dành cho Việt Nam, cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho tình hữu nghị Việt Nam-Nga./.

