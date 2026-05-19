136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tiếp thêm động lực cho toàn Đảng, toàn dân trên hành trình đổi mới

Gợi mở nhiều định hướng chiến lược có tính hành động cao





Nhà báo, Luật gia Đoàn Mạnh Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) nhận định, bài viết là lời hiệu triệu, thúc giục toàn Đảng, toàn dân tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc bằng chính tinh thần đổi mới, bản lĩnh và trách nhiệm trước lịch sử dân tộc. Bài viết đã gợi mở nhiều định hướng chiến lược có tính hành động cao: Từ việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho đến việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tất cả những nhiệm vụ này đều được đặt trên tinh thần cốt lõi, xuyên suốt của Bác “lấy dân làm gốc”.



Thông điệp để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Nhà báo, Luật gia Đoàn Mạnh Phương chính là việc kiên định con đường phát triển dựa vào sức dân, lấy nhân dân làm trung tâm và là chủ thể của mọi quá trình đổi mới. Thông điệp này gợi mở một tư duy mới trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế. Đó là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị quốc gia hiện đại, nơi lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.



Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước, Nhà báo, Luật gia Đoàn Mạnh Phương đề xuất, tư tưởng “lấy dân làm gốc” cần được cụ thể hóa bằng các chính sách thiết thực phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Muốn đạt được điều đó, Nhà nước cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng tốc chuyển đổi số quốc gia, và xây dựng một nền quản trị công hiện đại dựa trên dữ liệu cùng trách nhiệm giải trình rõ ràng. Nhà nước cần coi khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực cốt lõi cho sự tăng trưởng. Bên cạnh đó, Nhà nước cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực thực thi chính sách và hết lòng phụng sự nhân dân bởi một nền quản trị hiệu quả không chỉ nằm ở hệ thống pháp luật tiến bộ, mà quan trọng hơn cả là nằm ở chất lượng thực thi và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ.

Phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế





Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vương Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán - Nôm (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo mà còn chỉ rõ một quy luật phát triển của văn hóa Việt Nam: Kế thừa là nền tảng của đổi mới; văn hóa và con người Việt Nam phải trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng của sự phát triển. Điểm đáng chú ý trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là nhìn nhận truyền thống không phải như một di sản chỉ để ngắm nhìn quá khứ, mà như một nguồn lực tinh thần cần được tiếp tục khai thác, chuyển hóa thành động lực cho phát triển, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay.

Đặc biệt tâm đắc với quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát triển đất nước phải gắn liền với phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vương Thị Hường cho biết, hiện kho tàng di sản Hán Nôm đang lưu giữ nhiều giá trị tư tưởng cốt lõi của dân tộc như: Tinh thần yêu nước, ý thức tự chủ, khát vọng canh tân, tư tưởng “trọng dân”, đề cao trách nhiệm xã hội của tầng lớp trí thức và khát vọng xây dựng quốc gia hưng thịnh. Những giá trị ấy có mối liên hệ, tương thông sâu sắc với tinh thần kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước.



Từ nền tảng nghiên cứu Hán Nôm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vương Thị Hường cho rằng, việc lan tỏa nguồn sáng này cần được thực hiện thông qua việc kết nối sâu sắc giữa di sản truyền thống và yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới. Việc nghiên cứu, đối chiếu các giá trị truyền thống với tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ tạo ra những công trình học thuật có chiều sâu mà còn cung cấp nguồn tư liệu thiết thực cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên hiện nay.



Với vai trò là một cơ quan nghiên cứu và lưu giữ di sản Hán Nôm lớn nhất của cả nước, Viện Nghiên cứu Hán - Nôm cần phát huy vai trò trung tâm trong khai thác các giá trị tư tưởng, đạo đức và quản trị quốc gia từ kho tàng thư tịch cổ, đặc biệt là các nội dung về liêm chính, cần kiệm, trọng dân, trách nhiệm của người làm quan và người trí thức. Đồng thời, Viện cần chủ động thúc đẩy các diễn đàn học thuật liên ngành về tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa truyền thống và khoa học công nghệ, qua đó đề xuất các mô hình, chính sách phát huy sức mạnh của tri thức dân tộc trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế./.