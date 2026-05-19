136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng bộ tại Campuchia quyết tâm học tập và làm theo tấm gương của Người

Quang cảnh lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Minh Hưng - PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, lễ kỷ niệm do Phó Bí thư Đảng ủy tại Campuchia Ngô Quốc Thái chủ trì. Tham dự buổi lễ, có tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện các chi bộ khu vực thủ đô Phnom Penh, đại diện lãnh đạo Tổng Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA).



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Quốc Thái nêu rõ lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ nhân dân. Hệ thống chính trị đang từng bước vận hành theo mô hình tổ chức mới, tinh gọn hơn, thông suốt hơn, đòi hỏi hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn, gắn bó mật thiết với nhân dân; phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hoá, con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh.



Trong bước chuyển lớn ấy, Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Quốc Thái nhấn mạnh giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là ánh sáng soi đường để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi trên con đường mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niền tin sâu sắc vào nhân dân.



Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Quốc Thái cho biết Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam đã thực hiện tốt cả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Công tác đối ngoại được triển khai tích cực thông qua việc tổ chức thành công các cuộc họp cấp cao giữa 3 Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia và 2 Đảng Việt Nam-Campuchia, cùng nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đại sứ quán cũng đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thúc đẩy hợp tác song phương, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn. Bên cạnh đó, Đảng bộ tại Campuchia đã phối hợp hiệu quả với Tổng Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và VCBA, tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ và kiện toàn tổ chức cho giai đoạn mới.



Đồng chí Ngô Quốc Thái (thứ 2 từ trái sang), Phó Bí thư Đảng ủy tại Campuchia, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm tại Phòng thờ Bác Hồ trong trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Minh Hưng - PV TTXVN tại Campuchia

Kết thúc buổi lễ, toàn thể đại biểu đã tiến hành dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng thành kính và tâm nguyện sẽ tiếp tục học tập, làm theo tấm gương và tư tưởng Hồ Chí Minh, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2026 trên tất cả các mặt hợp tác chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng an ninh, bảo hộ công dân, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác với quyết tâm cao độ, biện pháp sáng tạo, toàn diện để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần cùng cả nước đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, để Việt Nam sớm sánh vai các cường quốc năm châu như sinh thời Người mong ước.





Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Battambang Trần Tuấn Anh (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: Quang Anh - PV TTXVN tại Campuchia

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh. Tại đây, đông đủ toàn thể cán bộ, nhân viên đã thành kính thắp hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người dành cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và nền ngoại giao Việt Nam.



Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang tổ chức sinh hoạt chuyên đề tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Anh - PV TTXVN tại Campuchia

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: “Đây không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân viên cơ quan tưởng nhớ, tri ân công lao của Bác Hồ, mà còn là dịp để chúng ta tự soi lại mình, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Người cán bộ đối ngoại phải luôn khắc ghi lời Bác dạy: vừa kiên định về nguyên tắc, vừa linh hoạt về phương pháp; đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, đồng thời giữ gìn tình hữu nghị với nhân dân các nước”.



Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang tổ chức buổi chiếu phim tư liệu với chủ đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với ba nước Đông Dương". Ảnh: Quang Anh - PV TTXVN tại Campuchia

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp sau nghi thức dâng hương, Tổng Lãnh sự quán tại tỉnh Battambang đã tổ chức chiếu phim tư liệu với chủ đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với ba nước Đông Dương". Những thước phim tư liệu quý giá đã giúp toàn thể cán bộ, nhân viên thấu hiểu sâu sắc hơn về tầm nhìn chiến lược, tình cảm nồng ấm và sự hy sinh to lớn của Bác dành cho nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, qua đó khẳng định giá trị bền vững của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa các dân tộc trên bán đảo Đông Dương mà Người đã dày công vun đắp.



Buổi sinh hoạt không chỉ là dịp để tưởng niệm mà còn góp phần tiếp thêm động lực, nhắc nhở mỗi cán bộ luôn đoàn kết, nỗ lực, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.





Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Lại Xuân Chiến (thứ 2, từ trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong ngày 19/5, tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Lại Xuân Chiến đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Người tới sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chung sức đồng lòng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao./.