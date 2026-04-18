Tọa đàm áo dài ‘Việt Trang Tràng Sắc’: Gợi mở góc nhìn đa chiều về di sản

Tọa đàm về áo dài tại sự kiện "Việt Trang Tràng Sắc".

Tọa đàm có sự tham dự của Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đức Bình, nghệ nhân Đỗ Minh Tám và gương mặt sáng tạo trẻ Hồ Ngọc Yến Linh. Sự kết hợp này đã tạo nên cách nhìn đa chiều về áo dài, từ giá trị lịch sử, văn hóa việt trong đời sống hiện đại. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của sự kiện “Việt Trang Tràng Sắc”, hướng tới việc kết nối công chúng, đặc biệt là người trẻ, với các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại toạ đàm, TS.Trần Đức Nguyên, Trưởng khoa Di sản văn hóa, trường Đại học Văn hoá Hà Nội chia sẻ: “Thế hệ trẻ không hề quay lưng với văn hoá truyền thống. Vấn đề không nằm ở việc các bạn trẻ có yêu di sản hay không, mà nằm ở việc chúng ta cùng dẫn dắt, tạo không gian để di sản bền vững, có ý nghĩa. Chủ đề của buổi tọa đàm hôm nay minh chứng rằng áo dài không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng văn hoá, sự kết tinh của hồn tuý dân tộc".

Toạ đàm đã có những trao đổi sâu sắc, góp phần làm rõ giá trị của áo dài, đồng thời gợi mở sự tiếp cận có hiệu quả trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay.

TS.Trần Đức Nguyên, Trưởng khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội phát biểu khai mạc.

Nghệ nhân Đỗ Minh Tám là người gắn bó với nghề may áo dài truyền thống của làng Trạch Xá, từ nhỏ đã quen với kim và chỉ nên tình yêu với nghề may áo dài hình thành rất sớm. Theo ông, nghề may áo dài của làng có lịch sử lâu đời, với kỹ thuật thủ công đặc trưng khi người thợ chỉ cần kim, chỉ cũng có thể hoàn thiện một tà áo dài. Chính sự gắn bó ấy không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn phản ánh tình yêu nghề chung của nhiều thế hệ người dân Trạch Xá.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình chia sẻ, quá trình tạo nên một tà áo dài từ việc lựa chọn chất liệu đến các công đoạn thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ và tinh tế. Theo ông, mỗi tà áo dài không chỉ là sản phẩm may mặc mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Ông Bình cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay nhiều bạn trẻ vẫn dành sự quan tâm và tình yêu đối với các giá trị truyền thống, qua đó tạo thêm động lực để những người làm nghề tiếp tục gìn giữ và lan tỏa di sản.

Khu vực trưng bày và bán đồ lưu niệm với các sản phẩm mang dấu ấn của sự kiện “Việt Trang Tràng Sắc”.