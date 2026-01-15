Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Lữ đoàn 146 vững vàng trận địa tư tưởng

Hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trong không khí tươi vui của những ngày đầu năm 2026, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hòa chung nhịp đập của đất nước, từ nơi "đầu sóng ngọn gió", cán bộ và chiến sĩ Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) ngày đêm nỗ lực xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc, khẳng định bản lĩnh của người chiến sĩ Hải quân; qua đó, hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Cán bộ, chiến sĩ trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Trường Sa - vùng biển đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh của đất nước; là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển và thực hiện các nhiệm vụ khác nơi cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân thực hiện nhiệm vụ.Ảnh: TTXVN phát

