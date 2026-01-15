Đời sống Việt
Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Lữ đoàn 146 vững vàng trận địa tư tưởng
Trong không khí tươi vui của những ngày đầu năm 2026, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hòa chung nhịp đập của đất nước, từ nơi "đầu sóng ngọn gió", cán bộ và chiến sĩ Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) ngày đêm nỗ lực xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc, khẳng định bản lĩnh của người chiến sĩ Hải quân; qua đó, hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
-