Nhịp sống mới hồi sinh tại vùng lũ trước thềm năm mới

Sau đợt thiên tai, những vùng đất từng chìm trong bùn đất, sạt lở nay từng bước bừng lên sức sống, báo hiệu một mùa Xuân mới đang đến gần.

Vùng biên giới Lao Chải yên bình giữa những dãy núi đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Xã Thuận Hòa là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua, với ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 40 tỷ đồng. Dấu vết thiên tai vẫn còn in hằn trên những taluy đường mới được gia cố, những bờ suối còn ngổn ngang đá đất. Tuy nhiên thay cho khung cảnh hoang tàn là hình ảnh người dân tất bật dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vườn cây, chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho những ngày Tết sắp đến. Những tuyến đường từng bị chia cắt nay đã được thông tuyến, xe cộ ra vào nhộn nhịp, mang theo vật liệu xây dựng, giống cây trồng, con giống phục vụ sản xuất.

Ông Lê Đức Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ nhân dân khôi phục nhà ở, ổn định sinh hoạt, xã tập trung khuyến khích phát triển chăn nuôi, nhất là đàn bò vàng. Đây là vật nuôi truyền thống, là thương hiệu giúp người dân có nguồn thu ổn định, yên tâm vươn lên sau thiên tai và chủ động chuẩn bị cho dịp Tết.

Người dân Vị Xuyên chăm sóc những ruộng rau phục vụ đời sống. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Trên con đường vào thôn Mịch A (xã Thuận Hòa), những vệt bùn bạc vẫn còn hằn trên tường nhà, thân cây. Đây là dấu tích của đợt ngập lụt tháng 10/2025. Ngôi nhà của ông Nguyễn Lưu Niệm (thôn Mịch A) - từng là đống đổ nát sau lũ nay đã được xây mới vững chãi. Với 60 triệu đồng hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và người dân trong thôn, gia đình ông Niệm đã sớm ổn định chỗ ở.

Trong căn nhà còn thơm mùi vôi vữa, ông Niệm phấn khởi chia sẻ: "Có nhà ở chắc chắn, có bò để làm ăn, gia đình tôi rất yên tâm. Tết này không còn lo thiếu thốn như trước, chỉ mong năm mới làm ăn khá hơn".

Tại xã biên giới Lao Chải, những tuyến đường liên thôn từng bị sạt lở nay đã được khắc phục, việc đi lại thuận tiện hơn. Trên nương ngô, ruộng lúa, người dân đang tranh thủ thu dọn đất đá, chuẩn bị giống, phân bón cho vụ sản xuất mới.

Người dân Vị Xuyên xuống đồng chăm sóc vựa hoa Tết. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Mưa lũ trước đó từng gây thiệt hại nặng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cở sở Lao Chải. Song đến nay, các hạng mục thiết yếu đã được chính quyền địa phương và nhà trường gia cố. Hoạt động dạy và học đã ổn định trở lại.

Trong cái giá rét đặc trưng của vùng biên giới, người dân vừa che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc để phòng, chống rét, vừa sửa soạn cho Tết đang đến gần. Ông Nông Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho hay, sau thiên tai, đời sống nhân dân đã cơ bản ổn định, sản xuất được khôi phục, lương thực, thực phẩm được chuẩn bị đầy đủ, hướng tới mục tiêu người dân đón một Tết an lành, đầy đủ.

Ở vùng thấp xã Vị Xuyên, không khí lao động những ngày cuối năm càng trở nên sôi động. Trên các cánh đồng từng bị ngập sâu, nông dân hối hả làm đất, tu sửa bờ vùng, bờ thửa, chuẩn bị bước vào sản xuất vụ Đông Xuân 2026. Những luống rau xanh mướt, ruộng hoa cúc, hoa lay ơn đang vào vụ tạo nên bức tranh tươi mới của một vùng quê hồi sinh sau lũ.

Bà Nguyễn Thị Trường, thôn Làng Nùng (xã Vị Xuyên) chia sẻ, trận lũ vừa qua khiến ruộng đồng, hoa màu của nhiều gia đình bị ngập sâu, thiệt hại rất lớn. Sau lũ, người dân tập trung trồng lại rau màu, hoa Tết. Giờ đây, cây cối lên xanh, có thu nhập từ bán rau, bán hoa nên cuộc sống của người dân dần ổn định. Tết này, mọi người cũng yên tâm hơn.

Người dân vùng biên giới Lao Chải chăm sóc gia súc những ngày giá rét. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Song song với khôi phục sản xuất, xã Vị Xuyên còn chú trọng công tác an sinh xã hội. Các hộ bị thiệt hại nặng, gia đình chính sách, hộ nghèo được chính quyền địa phương rà soát, hỗ trợ kịp thời. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên: "Mục tiêu của xã là không để hộ nào thiếu đói sau lũ lụt và trong dịp Tết; để mọi người dân đều được đón Tết an toàn, ấm áp và yên tâm bước vào năm mới".

Dấu vết thiên tai vẫn còn đó nhưng trên những cánh đồng xanh trở lại, trong những ngôi nhà ấm lửa tại vùng lũ Tuyên Quang, niềm tin đã được giữ vững. Tết Nguyên đán đang đến gần, Tết của sự hồi sinh sau lũ, sự sẻ chia và hy vọng về một năm mới bình yên ở những vùng đất từng chịu nhiều mất mát do thiên tai./.