Vui nhộn với những trò chơi dân gian của người Lô Lô Chải

13/01/2026

Nằm giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của điểm cực Bắc Việt Nam, bản Lô Lô Chải, nơi sinh sống của cộng đồng người dân tộc Lô Lô, không chỉ cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng mà còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc với các trò chơi dân gian vui nhộn.



Nằm tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang (gần Cột cờ Lũng Cú – điểm cực Bắc Việt Nam), bản Lô Lô Chải được bình chọn là một trong những “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”. Bản Lô Lô Chải nổi bật với những ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương cổ kính, nằm bình yên bình bên con đường lát đá giữa núi non hùng vĩ.

Bản Lô Lô Chải rộn ràng không khí trò chơi dân gian trong những ngày lễ, Tết.

Vào dịp lễ Tết, bản Lô Lô Chải trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, bà con người Lô Lô cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn, gắn kết cộng đồng.



Nét độc đáo trong ngày đầu Xuân của người Lô Lô chính là trò chơi "kéo co". Thay vì dùng dây thừng, mỗi đội tự kết thành một hàng dài bằng cách ôm chặt eo nhau, rồi kéo nhau trong tiếng cười giòn tan cùng tiếng cổ vũ náo nhiệt. Trò chơi không chỉ khẳng định sức mạnh tập thể mà còn mang đến những khoảnh khắc sảng khoái cho cả người chơi lẫn khán giả.

Người Lô Lô tham gia trò chơi kéo co trong dịp lễ cúng tổ tiên.

Người Lô Lo còn có trò "đá lợn", một trò chơi vận động được xem là kịch tính và hài hước nhất. Trong trò chơi này, một thanh niên khỏe mạnh sẽ chống hai tay xuống đất, dùng sự nhanh nhẹn của đôi chân để đá chạm vào các thành viên khác trong vòng tròn. Ai bị trúng hoặc chạy ra ngoài vạch sẽ thua cuộc. Trò chơi này đòi hỏi sự khéo léo và phản xạ cực nhanh, luôn khiến người xem phải trầm trồ thích thú.

Trò chơi "rồng rắn lên mây" cũng được người Lô Lô chơi trong những ngày hội xuân. Nhóm người chơi xếp thành hàng dài dưới sự dẫn dắt của một thủ lĩnh đứng đầu. Nhiệm vụ của "đầu rồng" là phải kiên cường ngăn cản đối phương kéo mất các thành viên phía sau, tạo nên những tình huống đuổi bắt gay cấn và vui nhộn.

Trò chơi dân gian “rồng rắn lên mây” tại bản Lô Lô Chải.

Đặc biệt, "đẩy gậy", môn thể thao truyền thống đầy tính thử thách cũng là trò chơi không thể thiếu trong lễ hội đầu năm ở nơi đây. Đây là cuộc đấu trí và lực giữa hai đối thủ đối diện. Chỉ với một cây gậy, các đấu thủ phải vận dụng kỹ thuật và chiến thuật thông minh để làm đối phương mất thăng bằng hoặc rời vị trí. Sức mạnh và bản lĩnh của các chàng trai, cô gái vùng cao luôn là tâm điểm thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người dân bản làng.

Du khách hào hứng thử sức với trò chơi kéo co cùng người dân Lô Lô Chải.

Với những giá trị văn hóa được bảo tồn vẹn nguyên, bản Lô Lô Chải giờ đây đã trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch quốc tế. Những trò chơi dân gian nơi đây không chỉ mang lại niềm vui thuần túy mà còn là "sợi dây" gắn kết các thế hệ, giúp mạch nguồn văn hóa truyền thống luôn chảy mãi. Chính sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và những nét sinh hoạt cộng đồng ấm áp đã khiến Lô Lô Chải trở thành điểm đến không thể bỏ qua tại cực Bắc Việt Nam – nơi tiếng cười rộn rã hòa quyện cùng gió núi bạt ngàn./.

Thực hiện: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

