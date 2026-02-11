Tết cổ truyền - không gian giao lưu văn hóa trong hội nhập

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc đoàn viên của người Việt mà còn là không gian văn hóa đặc biệt, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và chia sẻ. Trong bối cảnh hội nhập, thông qua âm nhạc, điện ảnh và các hoạt động trải nghiệm, Tết ngày càng trở thành dịp để văn hóa Việt Nam đối thoại với thế giới bằng những hình thức gần gũi và giàu cảm xúc.

Du khách quốc tế hào hứng mặc trang phục của các dân tộc Việt Nam và gói bánh chưng trong ngày Tết cổ truyền. Nguyễn Thanh/TTXVN

Tết cổ truyền của người Việt gắn với mùa Xuân, với sự sum họp gia đình, với những phong tục, nghi lễ và không gian văn hóa mang tính cộng đồng sâu sắc. Chính nền tảng văn hóa ấy đang tạo nên sức hút để Tết không chỉ được gìn giữ trong đời sống nội sinh mà còn dần trở thành điểm gặp gỡ giữa văn hóa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Du khách nước ngoài tìm hiểu về văn hóa Việt qua những trang sách.

Theo nhận định của các chuyên gia văn hóa, sự tham gia của những nghệ sĩ quốc tế như Kenny G, Bond hay Secret Garden trong các dự án gắn với hình ảnh Việt Nam cho thấy một cách tiếp cận mới trong quảng bá văn hóa. Thay vì giới thiệu trực tiếp về phong tục hay nghi lễ, hình ảnh Việt Nam và không gian Tết được truyền tải thông qua âm nhạc, cảm xúc và trải nghiệm. Cảnh sắc thiên nhiên, di sản, nhịp sống con người trở thành chất liệu nghệ thuật, giúp người xem quốc tế cảm nhận được tinh thần mùa Xuân Việt Nam một cách tự nhiên.

Không chỉ âm nhạc, điện ảnh cũng góp phần mở rộng không gian tiếp nhận văn hóa trong dịp Tết. Chương trình chiếu phim Pháp CINE-TẾT 2026 do Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với BHD tổ chức, giới thiệu 11 bộ phim Pháp miễn phí trên nền tảng trực tuyến, mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội tiếp cận điện ảnh quốc tế ngay trong những ngày đầu năm mới. Các bộ phim trong chương trình phản ánh những vấn đề phổ quát như gia đình, ký ức, tình thân, hành trình tìm kiếm ý nghĩa sống - những giá trị có nhiều điểm tương đồng với tinh thần của Tết Việt. Từ ký ức lịch sử và chiến tranh trong “The Future Awaits”, hành trình tìm lại ý nghĩa sống và tình thân trong “The Book of Wonders”, đến những lát cắt đời sống gia đình, tình yêu và mâu thuẫn xã hội trong “Present Perfect”, “Heartbreaker” hay “Champagne”, điện ảnh Pháp cho thấy khả năng chạm đến những cảm xúc chung của con người, tạo nên sự đồng cảm vượt qua khác biệt văn hóa. Việc các tác phẩm điện ảnh nước ngoài được giới thiệu trong không khí Tết Việt Nam không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của công chúng, mà còn mở ra một không gian tiếp nhận và đối thoại văn hóa. Trong những ngày Tết, thời điểm con người hướng về gia đình và những giá trị nhân văn, các câu chuyện từ thế giới được tiếp nhận, soi chiếu và gợi mở thêm những suy tư về bản sắc, ký ức và sự kết nối giữa con người. Những bộ phim Pháp được chiếu miễn phí tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nếu các sản phẩm nghệ thuật góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra bên ngoài, những hoạt động trải nghiệm văn hóa dịp Tết lại là cách để bạn bè quốc tế trực tiếp bước vào không gian Tết truyền thống. Chương trình “Gia đình ngoại giao vui Tết Bính Ngọ 2026” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức đã tạo điều kiện để các gia đình Tổng lãnh sự, cán bộ ngoại giao và bạn bè quốc tế tham gia nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn Tết Việt như tham quan Bảo tàng Áo dài, xem múa lân - sư - rồng, trống hội, hát quan họ, gói bánh tét, nặn tò he, viết thư pháp. Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tết Nguyên đán không chỉ là khoảnh khắc đón chào năm mới mà còn là dịp để gia đình sum họp, hướng về những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”.