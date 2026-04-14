Tăng tốc số hóa, kiến tạo không gian phát triển mới phục vụ người dân

Nâng cao năng lực sử dụng thiết bị số cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

“Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà phải trở thành lợi ích thiết thực cho từng người dân. Khi người dân thấy tiện lợi, họ sẽ chủ động tham gia”, ông Hồ Võ Thái Bình nhấn mạnh.

Tương tự tại nhiều địa phương, người dân đã dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chủ động thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà thông qua điện thoại hoặc máy tính.

Chị Nguyễn Thị Hồng, 34 tuổi, ngụ xã Châu Thành cho biết, việc nộp hồ sơ trực tuyến ban đầu còn lúng túng nhưng mang lại nhiều tiện ích. Trước đây, chị phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ, nay hệ thống hướng dẫn cụ thể, thông báo kịp thời khi thiếu sót và cho phép theo dõi tiến độ xử lý trên điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian.

Đầu tư hạ tầng số, nền tảng chuyển đổi số toàn diện

Trong lộ trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tây Ninh xác định hạ tầng số và dữ liệu số là “xương sống” của chuyển đổi số toàn diện. Tỉnh tập trung đầu tư, nâng cấp mạng viễn thông, mở rộng phủ sóng băng rộng, từng bước triển khai 5G; đồng thời xây dựng các nền tảng số và hệ thống dữ liệu dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông giữa các cơ quan, đơn vị. Việc chuẩn hóa, số hóa và khai thác hiệu quả dữ liệu được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn tới.

Song song đó, tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin quy mô lớn, tích hợp các nền tảng dữ liệu, hướng tới mục tiêu 100% cơ sở dữ liệu được kết nối và chia sẻ thông suốt. Đặc biệt, Tây Ninh dành nguồn lực đáng kể để đầu tư hạ tầng công nghệ cho các cơ quan trong hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số bằng những hành động cụ thể, có lộ trình rõ ràng.

Người dân ứng dụng khoa học công nghệ trong thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương triển khai chuyển đổi số đồng bộ trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, với mục tiêu đến năm 2030 thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng cao về chuyển đổi số. Các cơ quan nhà nước hướng tới hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên dữ liệu số và công nghệ số; doanh nghiệp ứng dụng toàn diện công nghệ số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh.

Người dân, doanh nghiệp được phổ cập kỹ năng số, sử dụng dịch vụ số; từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra giá trị mới, thể hiện vai trò chủ thể trong quá trình phát triển. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các nền tảng số, xem đây là công cụ cốt lõi trong quản trị công, hỗ trợ ra quyết định chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện năng suất và chất lượng giải quyết công việc của chính quyền các cấp.