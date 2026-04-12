Hoàn thiện hệ thống giám sát nhiệm vụ thúc đẩy hiệu quả điều hành số

Hoàn thiện hệ thống giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đang trở thành một trong những bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả điều hành số.

Không chỉ tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình, hệ thống này còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số đi vào thực chất, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị quốc gia và nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường giám sát nhiệm vụ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến tháng 3/2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt 48,05%. Trong đó, khối bộ, ngành đạt 68%, trong khi khối địa phương đạt 21,19%. So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ này tăng 7,87%, cho thấy nỗ lực thúc đẩy số hóa quy trình hành chính đang mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, mức giảm nhẹ so với tháng trước chủ yếu do việc chuyển đổi sang hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung cấp bộ. Giai đoạn đầu vận hành chưa ổn định đã ảnh hưởng đến tiến độ xử lý của một số địa phương. Điều này cũng phản ánh thực tế quá trình chuyển đổi số không chỉ là thay đổi công nghệ mà còn đòi hỏi sự thích ứng đồng bộ về vận hành và nhân lực.

Trung tâm Giám sát Dịch vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN Một điểm nhấn quan trọng là việc xây dựng Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Hệ thống này do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai, đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành. Theo thống kê, tổng số nhiệm vụ được giao là 3.871 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 595 nhiệm vụ, 3.101 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 175 nhiệm vụ quá hạn. Hệ thống dashboard trực quan giúp theo dõi tiến độ theo thời gian thực, hiển thị rõ tình trạng thực hiện của từng bộ, ngành và địa phương, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đáng chú ý, việc kết nối liên thông giữa các hệ thống quản lý nhiệm vụ đã được hoàn tất, tạo điều kiện cho việc tổng hợp, báo cáo nhanh chóng, chính xác. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chủ lực Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực quản lý nhà nước, chuyển đổi số còn lan tỏa mạnh mẽ trong nền kinh tế. Năm 2025, kinh tế số ước đạt quy mô khoảng 72,1 tỷ USD, chiếm 14,02% GDP, tăng gấp 1,64 lần so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021–2025 đạt 12,1%/năm, trong đó năm 2025 ghi nhận mức tăng cao nhất là 18,4%. Những con số này cho thấy kinh tế số đang dần trở thành trụ cột quan trọng, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các lĩnh vực như thương mại điện tử, tài chính số, công nghệ số tiếp tục phát triển mạnh, mở ra không gian tăng trưởng mới. Đáng chú ý, Quyết định số 433/QĐ-TTg ban hành tháng 3/2026 về Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn. Đề án đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ số, nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và mở rộng thị trường. Điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh tại phường Kinh Bắc mang lại hiệu quả tích cực góp phần phục vụ tốt nhu cầu người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN Song song với kinh tế số, xã hội số cũng có những bước tiến rõ rệt. Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số đạt 42,09%, với hơn 29,12 triệu chứng thư chữ ký số được cấp. Việc chuyển từ ký tay sang ký số, ký điện tử đang dần trở thành thói quen, góp phần hình thành môi trường giao dịch số an toàn, thuận tiện. Một trong những điểm sáng nổi bật là thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tiếp tục tăng trưởng mạnh. Năm 2025, giá trị giao dịch TTKDTM gấp 28,17 lần GDP. Riêng tháng 1/2026, tổng số giao dịch đạt 2,52 tỷ, với giá trị 31,6 triệu tỷ đồng, tăng gần 40% về số lượng. Đáng chú ý, giao dịch qua ATM giảm mạnh cả về số lượng và giá trị, cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các phương thức thanh toán số như ví điện tử, chuyển khoản trực tuyến. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và mức độ tin cậy vào hệ thống tài chính số. Việc triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là “làm sạch” dữ liệu tài khoản, đã góp phần nâng cao an toàn hệ thống. Hàng triệu tài khoản không hợp lệ đã được loại bỏ, giảm thiểu rủi ro gian lận và tăng tính minh bạch. Chuyển đổi số cũng đang tạo nền tảng cho phát triển công dân số. Từ khi Luật Căn cước có hiệu lực (1/7/2024), Bộ Công an đã cấp hơn 25,5 triệu thẻ căn cước, đồng thời triển khai mạnh mẽ hệ thống định danh điện tử.