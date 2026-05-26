Nơi giữ lửa truyền thống cho phum sóc

26/05/2026

Các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại Nam Trung Bộ có tuổi đời hàng trăm năm, là nơi duy trì các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cộng đồng.

Khu vực Tây Nam Bộ có trên 450 chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đối với đồng bào Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ, chùa là trung tâm của phum, sóc. Nhiều ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại đây có tuổi đời hàng trăm năm, là nơi duy trì các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cộng đồng.

Chuẩn bị cho nghi thức Tắm tượng Phật tại chùa Ô Chum Wong Sa .

Theo Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, trong đó có dân tộc Khmer, là yêu cầu chiến lược nhằm góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong phát triển đất nước thời kỳ mới.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN