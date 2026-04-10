Công viên bờ sông Sài Gòn - “trái tim xanh” giữa lòng Thành phố

10/04/2026

Nằm bên bờ Đông dòng sông Sài Gòn lịch sử, Công viên bờ sông Sài Gòn đang trở thành điểm nhấn tiêu biểu trong định hướng phát triển đô thị bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là một không gian xanh quy mô lớn, nơi đây còn là địa điểm sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa và giải trí, phản ánh nhịp sống năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc của người dân phương Nam.

Công viên trải dài hơn 600 mét từ chân cầu Ba Son đến khu vực nóc hầm vượt sông Sài Gòn, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 20 ha. Sự hình thành của không gian công cộng này là kết quả của quá trình chỉnh trang đô thị và phát triển cảnh quan ven sông. Từ những bãi bồi còn hoang sơ, khu vực này đã được đầu tư đồng bộ, trở thành điểm nhấn kiến trúc - cảnh quan quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố.

Dòng người tản bộ trên tuyến đường ven sông, phía xa là tấm biển "Công viên bờ sông Sài Gòn" và dàn cao ốc trung tâm rực sáng. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Tầm nhìn bao quát từ quảng trường công viên sang khu vực trung tâm Quận 1 phác họa rõ nét sự phát triển sầm uất của Thành phố Hồ Chí Minh về đêm. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Chuyến xe điện phục vụ khách tham quan di chuyển chậm rãi trên tuyến đường nội khu, ngang qua các khu căn hộ cao cấp ven sông. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam Khi màn đêm buông xuống, công viên khoác lên mình diện mạo rực rỡ ánh sáng. Không gian mở, thoáng đãng cùng làn gió mát từ sông Sài Gòn tạo nên sức hút đặc biệt. Từ quảng trường trung tâm, người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh khu trung tâm Quận 1 lung linh, hiện đại. Hình ảnh cầu Ba Son vươn mình qua sông, những tòa nhà cao tầng soi bóng xuống mặt nước, cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay trong gió tạo nên một bức tranh đô thị giàu sức sống và niềm tự hào. Nhịp sống tại công viên là sự hòa quyện giữa vận động và thư giãn. Khu Saigon Skatepark sôi động với những màn trình diễn của giới trẻ yêu thích bộ môn trượt ván, thể hiện tinh thần sáng tạo, năng động. Bên cạnh đó, tổ hợp vui chơi D-JOY thu hút đông đảo gia đình với nhiều trò giải trí phong phú, tạo nên không gian sum họp, gắn kết giữa nhịp sống đô thị bận rộn.



Hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực sáng trên nền tòa nhà cao tầng cạnh cầu Ba Son, tạo bối cảnh check-in đầy tự hào cho các gia đình dạo chơi. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Các hoạt động vui chơi giải trí diễn ra nhộn nhịp về đêm. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Giữa không gian kiến trúc hiện đại, các giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ và lan tỏa. Hình ảnh người nghệ nhân tỉ mỉ tạo hình đồ chơi từ lá dừa nước hay những gánh hát lô tô vang lên âm điệu dân gian Nam bộ đã mang đến sắc màu văn hóa đặc trưng, góp phần bảo tồn và đưa di sản phi vật thể đến gần hơn với công chúng.

Quầy ẩm thực đường phố quy mô lớn với đa dạng các loại viên chiên, xiên que nướng thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ đến thưởng thức. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Không thể thiếu trong bức tranh sinh hoạt nơi đây là khu ẩm thực đường phố sôi động về đêm. Các gian hàng được bố trí gọn gàng, mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng, từ những món nướng thơm lừng, cơm lam dân dã đến các loại thức uống giải khát mát lạnh. Tất cả tạo nên không gian ẩm thực phong phú, gần gũi, thể hiện nét cởi mở và hiếu khách của người dân thành phố.

Góc nhìn khác của cầu Ba Son với ánh sáng hồng rực rỡ, bên dưới là nhịp sống thư giãn của người dân. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Một gia đình chăm chú theo dõi phần ném phi tiêu vỡ bóng bay để săn những phần quà thú bông hấp dẫn tại gian hàng trò chơi hội chợ. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Công viên bờ sông Sài Gòn hôm nay không chỉ là một công trình hạ tầng đô thị, mà còn là “trái tim xanh” giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh - nơi hội tụ cảnh quan hiện đại, sinh hoạt cộng đồng và những giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên hình ảnh một Tp. Hồ Chí Minh văn minh, năng động và không ngừng vươn mình phát triển./.

Bài, ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam