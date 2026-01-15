"Bông lan vàng" của làng Phù Vân

Với suy nghĩ “Bảo tồn và phát triển các loại lan quý của Việt Nam để không phải phụ thuộc vào nguồn giống từ nước ngoài”, bà Trần Thị Loan (phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) là người đi tiên phong trong việc ứng dụng những tiến bộ mới nhất trong ngành Nông nghiệp công nghệ cao đưa thương hiệu “Hoa lan Phù Vân” đứng vững và phát triển trên thị trường trong nước.

Nữ doanh nhân Trần Thị Loan (phải) luôn trực tiếp tư vấn cho khách hàng đến chọn mua hoa.

Người gây dựng thương hiệu “Hoa lan Phù Vân”

Năm 2018, với mong muốn có vườn công nghệ cao tại địa phương (làng hoa truyền thống Phù Vân), bà Trần Thị Loan đã thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân, triển khai dự án trồng hoa lan trên diện tích 2,3 ha thuộc xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý (cũ). Ngay sau khi thành lập, Công ty của bà đã ứng dụng quy trình kỹ thuật được chuyển giao kết hợp với kỹ thuật Internet kết nối vạn vật (IoT) vào sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho hoa lan Hồ Điệp, góp phần mở rộng vùng trồng hoa công nghệ cao theo hướng công nghiệp.

Hai dự án của Công ty đã được UBND tỉnh Hà Nam (cũ) cấp phép thực hiện là “Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) xây dựng mô hình sản xuất giống và hoa lan Kiếm thương phẩm tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam” (năm 2018) và “Ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) mở rộng mô hình sản xuất hoa lan Hồ điệp theo quy mô công nghiệp tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam” (năm 2023).

Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, điều khiển sinh trưởng theo công nghệ đã kiểm soát được chính xác lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều tiết sinh trưởng cho cây, đảm bảo vừa tiết kiệm vừa hiệu quả; khắc phục được sự thất thường của thời tiết, vì vậy độ an toàn trong sản xuất khá cao. Nhờ đó, Công ty đã giảm được chi phí vật tư, công lao động; đồng thời có thể sản xuất giống và hoa lan thương phẩm; chủ động điều khiển cho lan ra hoa theo ý muốn, hoa nở tập trung, tỷ lệ ra hoa cao và ra hoa vào dịp Tết, thời điểm thị trường có nhu cầu tiêu dùng cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Để trồng hoa lan công nghệ cao, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân còn phối hợp với các kỹ sư nông nghiệp, chuyên gia đầu ngành về hoa, cây cảnh thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuyển giao trồng hoa lan theo đúng tiêu chuẩn VietGAP. Kỹ thuật viên của Công ty tự kích giống để trồng thành công hơn các loại lan, trong đó có nhiều giống lan quý như: Địa lan Mạc biên, Thanh ngọc, Hoàng vũ, Trần mộng, Địa chủ…

Hằng năm, chuẩn bị hoa phục vụ Tết Nguyên đán, từ khoảng tháng 7, bà Loan cùng đội ngũ kỹ sư nông nghiệp giàu kinh nghiệm chọn lựa những cây lan có kích thước đồng đều, sinh trưởng tốt, được chăm sóc tỉ mỉ, đúng kỹ thuật trong quá trình phát triển. Bà yêu thương nâng niu, chăm sóc từng cánh hoa, chú ý từng "hơi thở" của hoa nên những cây lan không phụ lòng người, thân cây mập và cứng, phát hoa dài, cánh to, dày, màu sắc đẹp, bền màu tới 4 tháng.

Ứng mô hình trồng hoa công nghệ cao vào làng hoa truyền thống Phù Vân, Công ty của bà Trần Thị Loan trực tiếp sử dụng khoảng 20 lao động địa phương cho các công việc nhân giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ. Thu nhập bình quân cho mỗi lao động là 5 - 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, đơn vị này còn sử dụng khoảng 50 lao động gián tiếp cho các công việc phụ trợ khác trong chuỗi giá trị như: Nhân công xây dựng nhà lưới, sản xuất giá thể, chậu trồng, hoạt động kinh doanh hoa và dịch vụ du lịch sinh thái...

Bà Trần Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty cho biết: Cây giống lan Hồ điệp cấy mô được chính nhân viên Công ty chăm sóc ngay từ đầu. Do áp dụng đúng kỹ thuật nên cây phát triển rất tốt, độ đồng đều cao, ngang ngửa những nơi trồng lâu năm khác. Sau nhiều năm thực hiện dự án, người lao động của đơn vị đã có kinh nghiệm trong việc ứng dụng những tiến bộ mới nhất trong ngành Nông nghiệp để trồng và chăm sóc hoa lan.

Đặc biệt, mỗi năm, Công ty đều cử kỹ thuật viên đi học tập kinh nghiệm các vườn lan trên toàn quốc để tạo ra những sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng và mặt bằng chung của xã hội. Việc tạo ra nhiều giống lan với số lượng lớn không chỉ đáp ứng thị yếu người chơi mà còn là hướng sản xuất lâu dài của Công ty: Bảo tồn và phát triển các loại làn quý của Việt Nam để không phải phụ thuộc vào nguồn giống từ nước ngoài.

Làng hoa Phù Vân trước đây chỉ các loài hoa truyền thống như cúc, thược dược, cánh bướm, hoa ly, lay ơn, đồng tiền lùn, cát tường, dạ yến thảo… thì nay đã nổi tiếng với các loài lan Hồ điệp áp dụng công nghệ cao theo đúng tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân đã khẳng định thương hiệu ở thị trường Ninh Bình và nhiều địa phương khác như: Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An...

Chị Nguyễn Thu Phương (Hà Nội) vui mừng khi đặt mua được chậu lan ưng ý nhất, chia sẻ mình là khách hàng của "bác chủ vườn" lan được 4-5 năm rồi. Chị thấy chất lượng hoa ở đây rất tuyệt vời, hoa nở bền, khoảng hơn 3 tháng. Đây là điểm khác biệt của hoa Phù Vân với các hoa khác trên thị trường.

Bà Lê Thị Quỳnh Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình cho biết, phường sẽ tập trung quy hoạch xây dựng vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ trên địa đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kết nối vùng sản xuất nông nghiệp với các điểm du lịch, để đưa nền nông nghiệp của phường phát triển bền vững. Thời gian tới, phường sẽ khuyến khích các tập thể, cá nhân thành lập mô hình Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao như Công ty của bà Trần Thị Loan để xây dựng được thương hiệu" "Hoa Phù Vân" và kích cầu du lịch, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái

Nếu ở thương trường, bà Trần Thị Loan luôn bản lĩnh, quyết đoán thì trong công tác xã hội, bà lại tỏa sáng bởi tấm lòng nhân hậu, giàu yêu thương. Học và làm theo lời Bác về chăm lo cho người dân, nhất là những người yếu thế, bà luôn coi việc thiện nguyện là một phần trách nhiệm của cuộc đời mình. Nhiều năm qua, bà cùng Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Mỗi năm, bà ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ Trường Sa, đồng bào bị thiên tai lũ lụt… với số tiền từ 300-400 triệu đồng. Gần 40 năm trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý công ty, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, bà còn tích cực tham gia các hoạt động Hội, đoàn thể và các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Năm 2025, bà Trần Thị Loan được vinh danh là “nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng năm 2025”.

Bà nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi với số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng mỗi năm, cùng Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam cũ chăm lo cho 17 trẻ khác. Bà còn vận động xây dựng 12 căn Nhà tình nghĩa, trong đó trực tiếp bỏ kinh phí xây 3 căn Nhà đồng đội. Trong đại dịch COVID-19, bà và Công ty đã đóng góp gần 1 tỷ đồng hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, tặng quà cho y bác sĩ, bệnh nhân, trợ giá cho “siêu thị 0 đồng”, ủng hộ các tỉnh, thành phố bị dịch ảnh hưởng nặng.

Những nỗ lực không ngừng của bà Trần Thị Loan đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, tỉnh Hà Nam (cũ ) và tỉnh Ninh Bình hiện nay ghi nhận bằng rất nhiều phần thưởng cao quý. Bà vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, giải thưởng Bông hồng vàng; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” toàn quốc 5 năm (2006-2011).

Nữ doanh nhân Trần Thị Loan luôn tích cực trong công tác thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Bà cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen “Phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc” (2006-2011) và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi" năm 2023. Đặc biệt, bà Loan được vinh danh là “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng năm 2025”.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, bà Trần Thị Loan đang khẳng định bản lĩnh, tài năng và sự bền bỉ trong sự nghiệp kinh doanh của mình, góp phần đưa thương hiệu "Hoa lan Phù Vân" ngày càng phát triển bền vững./.