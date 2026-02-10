Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

10/02/2026

Tại không gian Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, từ ngày 27/01 đến 30/4/2026, công chúng và du khách đến TP. Hồ Chí Minh được dẫn dắt vào một hành trình ký ức đặc biệt - nơi những hình ảnh, hiện vật và tư liệu lịch sử lặng lẽ kể câu chuyện về bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, một biểu tượng tiêu biểu của trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi khai mạc Trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

diễn ra vào sáng 27/01/2026 tại bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Không phô trương, không ồn ào, trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” mở ra bằng những lát cắt chân thực của lịch sử. Ở đó, người xem bắt gặp hình ảnh một nữ trí thức Việt Nam đã đi qua chiến tranh, đối thoại với thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm trong những thời khắc bước ngoặt mang tính lịch sử của dân tộc.

Video về lời của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi đến Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề vào sáng 27/01 chia sẻ cảm xúc về sự kiện này. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Trưng bày do Quỹ Hòa bình và Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức nhân kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, 53 năm Ngày kí Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đồng thời chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam

thời đại Hồ Chí Minh” sáng 27/01 tại bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: Nguyễn Á Do điều kiện sức khỏe, bà Nguyễn Thị Bình không thể trực tiếp tham dự lễ khai mạc. Trong đoạn video gửi tới công chúng, bà bày tỏ sự xúc động khi trưng bày diễn ra đúng dịp kỉ niệm ngày kí Hiệp định Paris. Bà chia sẻ, cuộc trưng bày không nhằm tôn vinh cá nhân, mà là để soi chiếu một thế hệ người Việt Nam đã hiến dâng tuổi trẻ cho khát vọng hòa bình, độc lập và hạnh phúc dân tộc.



Không gian trưng bày được bố cục theo 4 chủ đề, dẫn dắt người xem đi trọn hành trình cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình.

Một góc không gian trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh) là một trong những địa chỉ du lịch dẫn đầu hệ thống bảo tàng của Thành phố về lượng khách tham quan. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Công chúng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo trong hoạt động tham quan trưng bày chuyên đề. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Chủ đề “Từ truyền thống gia đình đến lí tưởng cách mạng” đưa người xem đến với những hình ảnh tư liệu quý giá về thời niên thiếu của bà Nguyễn Thị Bình. Bà là nữ sinh trường Saint Coeur de Marie, cháu ngoại chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Nhờ truyền thống gia đình và nền giáo dục khai phóng, bà sớm hình thành tư duy độc lập, tinh thần yêu nước và lí tưởng dấn thân cho dân tộc.

Ở chủ đề “Madame Bình - Trí tuệ, bản lĩnh ngoại giao Việt Nam”, người xem dừng lại lâu hơn trước những bức ảnh ghi dấu Hội nghị Paris (1968 - 1973). Giữa bàn cờ ngoại giao đầy toan tính, bà Nguyễn Thị Bình - người phụ nữ duy nhất kí vào Hiệp định Paris - hiện lên với phong thái điềm tĩnh, cương nghị nhưng mềm dẻo. Hình ảnh bà đặt bút kí văn kiện lịch sử ngày 27/01/1973 được giới thiệu bằng hình ảnh ẩn dụ “bóng hồng khiêu vũ giữa bầy sói”, gợi lên sự mềm mại mà kiên cường, nhân ái mà quyết liệt của một nhà ngoại giao lớn.

Hình ảnh về khoảnh khắc lịch sử tại Hội nghị Paris về Việt Nam (27/01/1973), khi bà Nguyễn Thị Bình đặt bút kí vào Hiệp định Paris. Ảnh: HPDF cung cấp