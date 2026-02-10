Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh
Tại không gian Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, từ ngày 27/01 đến 30/4/2026, công chúng và du khách đến TP. Hồ Chí Minh được dẫn dắt vào một hành trình ký ức đặc biệt - nơi những hình ảnh, hiện vật và tư liệu lịch sử lặng lẽ kể câu chuyện về bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, một biểu tượng tiêu biểu của trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Không phô trương, không ồn ào, trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” mở ra bằng những lát cắt chân thực của lịch sử. Ở đó, người xem bắt gặp hình ảnh một nữ trí thức Việt Nam đã đi qua chiến tranh, đối thoại với thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm trong những thời khắc bước ngoặt mang tính lịch sử của dân tộc.
Trưng bày do Quỹ Hòa bình và Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức nhân kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, 53 năm Ngày kí Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đồng thời chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Do điều kiện sức khỏe, bà Nguyễn Thị Bình không thể trực tiếp tham dự lễ khai mạc. Trong đoạn video gửi tới công chúng, bà bày tỏ sự xúc động khi trưng bày diễn ra đúng dịp kỉ niệm ngày kí Hiệp định Paris. Bà chia sẻ, cuộc trưng bày không nhằm tôn vinh cá nhân, mà là để soi chiếu một thế hệ người Việt Nam đã hiến dâng tuổi trẻ cho khát vọng hòa bình, độc lập và hạnh phúc dân tộc.
Không gian trưng bày được bố cục theo 4 chủ đề, dẫn dắt người xem đi trọn hành trình cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình.
Chủ đề “Từ truyền thống gia đình đến lí tưởng cách mạng” đưa người xem đến với những hình ảnh tư liệu quý giá về thời niên thiếu của bà Nguyễn Thị Bình. Bà là nữ sinh trường Saint Coeur de Marie, cháu ngoại chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Nhờ truyền thống gia đình và nền giáo dục khai phóng, bà sớm hình thành tư duy độc lập, tinh thần yêu nước và lí tưởng dấn thân cho dân tộc.
Ở chủ đề “Madame Bình - Trí tuệ, bản lĩnh ngoại giao Việt Nam”, người xem dừng lại lâu hơn trước những bức ảnh ghi dấu Hội nghị Paris (1968 - 1973). Giữa bàn cờ ngoại giao đầy toan tính, bà Nguyễn Thị Bình - người phụ nữ duy nhất kí vào Hiệp định Paris - hiện lên với phong thái điềm tĩnh, cương nghị nhưng mềm dẻo. Hình ảnh bà đặt bút kí văn kiện lịch sử ngày 27/01/1973 được giới thiệu bằng hình ảnh ẩn dụ “bóng hồng khiêu vũ giữa bầy sói”, gợi lên sự mềm mại mà kiên cường, nhân ái mà quyết liệt của một nhà ngoại giao lớn.
Chủ đề “Tấm lòng với đất nước” là mạch trưng bày giàu chiều sâu, phản ánh những năm tháng bà Nguyễn Thị Bình đảm nhiệm nhiều trọng trách: Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nước. Qua từng hiện vật, từng bức ảnh, hiện lên hình ảnh một nhà lãnh đạo tận tụy, dành trọn tâm huyết cho giáo dục, đối ngoại và các vấn đề xã hội.
Khép lại trưng bày là chủ đề “Dấu ấn còn mãi”, nơi phản ánh những khoảnh khắc đời thường, giản dị của nhân vật. Ở đó, bà Nguyễn Thị Bình hiện lên với nụ cười hiền hậu, với vai trò sáng lập và đồng hành cùng các quỹ hòa bình, giáo dục, văn hóa, tiếp tục gieo mầm nhân ái sau những năm tháng chiến tranh.
Bên cạnh hình ảnh và hiện vật gốc, tại sự kiện này Ban tổ chức còn ứng dụng công nghệ số, phim tư liệu, màn hình tương tác, không gian trải nghiệm “Live like her”, trưng bày song ngữ Việt - Anh… giúp câu chuyện lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay.
Trưng bày chuyên đề lần này thêm một lần nữa đem lại cho công chúng những góc nhìn sâu sắc, ấn tượng về cuộc đời, sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình, một biểu tượng đẹp về nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh./.
- Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam, Nguyễn Á & Tư liệu