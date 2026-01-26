Quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam để đón được 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026

Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600 ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Với chủ đề “Chung tay định hình tương lai ngành du lịch”, Diễn đàn Du lịch ASEAN là sự kiện thường niên quy mô lớn nhất trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN, được luân phiên tổ chức tại các quốc gia thành viên.



Theo kế hoạch, ngoài lễ khai mạc và lễ bế mạc, tại ATF 2026 sẽ diễn ra: Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN - Ấn Độ; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN - Nga; Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN; Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN+3; Lễ trao giải thưởng Du lịch ASEAN; Họp báo các Bộ trưởng Du lịch cùng chuỗi hoạt động bên lề.



Trong khuôn khổ ATF 2026, Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX là một hoạt động nổi bật, thu hút sự tham gia của đông đảo của đối tác, doanh nghiệp và khách quốc tế.



Việt Nam tham gia gian hàng tại Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX nhằm quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia “Vietnam - Timeless Charm” (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), gắn với việc giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch phù hợp thị hiếu của thị trường ASEAN và các thị trường trọng điểm. Các nhóm sản phẩm thế mạnh của Việt Nam được tập trung quảng bá là: Du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, du lịch gắn với thiên nhiên; du lịch thành phố, cùng một số sản phẩm du lịch bổ trợ cho các hoạt động khác như du lịch golf, du lịch chữa bệnh, du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch MICE. Điểm nhấn tại gian hàng Du lịch Việt Nam là các hoạt động truyền thông, quảng bá và giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026...