NTK Cao Minh Tiến với bộ sưu tập mới 2026

Một thiết kế trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến. Ảnh: CTV/VietnamPlus+
Một thiết kế trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến. Ảnh: CTV/VietnamPlus+
Một thiết kế trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến. Ảnh: CTV/VietnamPlus+
Một thiết kế trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến. Ảnh: CTV/VietnamPlus+
Một thiết kế trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến. Ảnh: CTV/VietnamPlus+
Một thiết kế trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến. Ảnh: CTV/VietnamPlus+
Toàn cảnh bộ sưu tập được trình diễn trên sàn runway đặc biệt của cô đô Ninh Bình. Ảnh: CTV/Vietnamplus+
Trong không khí đón chào Xuân mới, nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh," trong show diễn đặc biệt tại Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: CTV/Vietnamplus+
Trong không khí đón chào Xuân mới, nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh," trong show diễn đặc biệt tại Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: CTV/Vietnamplus+
Trong không khí đón chào Xuân mới, nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh," trong show diễn đặc biệt tại Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: CTV/Vietnamplus+