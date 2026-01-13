Báo Ảnh Việt Nam

NTK Cao Minh Tiến với bộ sưu tập mới 2026

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh," sử dụng chất liệu gấm, lụa tơ tằm, đũi và tơ sống kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công, thêu tay cầu kỳ, tỉ mỉ.


Một thiết kế trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh Tiến. Ảnh: CTV/VietnamPlus+
Toàn cảnh bộ sưu tập được trình diễn trên sàn runway đặc biệt của cô đô Ninh Bình. Ảnh: CTV/Vietnamplus+
Trong không khí đón chào Xuân mới, nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Bồng bềnh," trong show diễn đặc biệt tại Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: CTV/Vietnamplus+
