Khi văn hóa dân tộc bước vào thời trang đương đại

29/01/2026

Giữa nhịp chảy không ngừng của thời trang hiện đại, bộ sưu tập “Truyền thống trong đương đại” vừa được Craft Link ra mắt không dừng lại ở việc khai thác yếu tố bản địa như một cảm hứng thị giác mà còn là kết quả của quá trình đồng hành lâu dài giữa nhà thiết kế và cộng đồng, để giá trị truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.

Tấm vải thể hiện sự tài hoa của đôi bàn tay những người phụ nữ Mông được Craft Link cùng nhóm dân tộc Mông đến từ 8 tỉnh giới thiệu tới mọi người.

Ảnh: Khánh Long/ Báo ảnh Việt Nam

Nhà thiết kế Thủy Tiên cho biết, bộ sưu tập “Truyền thống trong đương đại” gồm 34 mẫu thiết kế, trong đó toàn bộ họa tiết đều xuất phát từ chính những hoa văn do các nghệ nhân dân tộc vẽ, thêu và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Craft Link không sao chép hay mô phỏng họa tiết theo cách công nghiệp, mà trực tiếp làm việc cùng cộng đồng, lựa chọn và đưa những mảng hoa văn nguyên bản vào trang phục một cách linh hoạt. Nhờ đó, mỗi thiết kế vừa giữ được dấu ấn riêng vừa phù hợp với thẩm mỹ và nhịp sống đương đại.

Dù mang họa tiết truyền thống, các thiết kế trong bộ sưu tập lại có phom dáng hiện đại, dễ mặc, dễ tiếp cận, hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Khi khoác lên mình, người mặc không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp thẩm mỹ, mà còn mang theo câu chuyện về những vùng đất, những con người đã âm thầm gìn giữ văn hóa qua bao thế hệ.



Điểm nhấn đặc biệt của bộ sưu tập là phần trình diễn áo dài sử dụng kỹ thuật vẽ sáp ong và nhuộm chàm tự nhiên của người Mông ở Lùng Tám (Tuyên Quang), người Mông ở Chế Cu Nha (Lào Cai), kết hợp cùng họa tiết thêu của cộng đồng Pà Là Táo (Điện Biên).

Thiết kế áo dài với những mảng Batik vẽ tay điêu luyện cùng những đường thêu tay tinh xảo của người Mông Pà Cò.

Ảnh: Khánh Long/ Báo ảnh Việt Nam

Vẽ sáp ong là kỹ thuật trang trí vải đặc trưng của phụ nữ Mông. Trên nền vải sợi bông, sợi lanh do chính bà con trồng, se và dệt, các nghệ nhân dùng bút vẽ sáp ong để tạo nên những hoa văn mang ý nghĩa tâm linh, lịch sử và đời sống. Sau nhiều lần nhuộm chàm và loại bỏ lớp sáp, hoa văn trắng hiện lên trên nền xanh chàm đậm, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc tạo những tấm vải chứa đựng ký ức văn hóa được truyền lại từ đời này sang đời khác. Những chất liệu ấy được Craft Link khéo léo đưa vào tay áo, cổ áo hay thân áo, tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa truyền thống và hiện đại.

Bên cạnh áo dài, các thiết kế áo chần bông mang hơi thở Hà Nội xưa cũng tạo dấu ấn riêng. Chất liệu vải xoắn ốc cùng kỹ thuật vẽ batik thuần thục được thực hiện bởi đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ Mông tại Pà Cò (Phú Thọ), Chế Cu Nha (Lào Cai), kết tinh từ những sáng tạo được chắt lọc qua nhiều thế hệ.



Ngoài ra, bộ sưu tập còn giới thiệu các thiết kế áo chần bông sử dụng kỹ thuật thêu ráp vải của người Mông Quảng Lâm (Cao Bằng). Đây là kết quả của dự án bảo tồn do Craft Link phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng triển khai, nhằm nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa và hỗ trợ cộng đồng trong quản lý, sản xuất hàng thủ công. Những đường thêu nhỏ, tinh xảo được ứng dụng trên cổ áo, phụ kiện như khuyên tai, vòng cổ, đòi hỏi người xem phải nhìn thật kỹ mới cảm nhận hết sự công phu và khéo léo của người làm nghề.

Những mẫu thiết kế đa dạng trong bộ sưu tập “Truyền thống trong đương đại” được Craft Link ra mắt để giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc Mông

tới mọi người. Ảnh: Khánh Long/ Báo ảnh Việt Nam

Chia sẻ về quá trình sáng tạo, chị Đinh Thu Hương- Trưởng phòng thiết kế của Craft Link cho biết, việc đưa chất liệu truyền thống vào thời trang không chỉ nhằm giới thiệu rộng rãi hơn tới công chúng, mà còn để mở rộng thị trường cho sản phẩm thủ công. Bộ sưu tập hướng tới việc thay đổi cách nhìn của công chúng về trang phục dân tộc, đồng thời Craft Link mong mốn thông qua bộ sưu tập này, các giá trị văn hóa bản địa sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn, tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn và tiếp tục sống động trong đời sống đương đại./.

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam