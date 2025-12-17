Nhịp sống làng chài Phước Hải bên bờ biển TP. Hồ Chí Minh

Làng chài Phước Hải, thuộc xã Phước Hải, TP. Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 100km, là điểm đến hấp dẫn để khám phá đời sống làng chài ven biển.

Làng chài Phước Hải là cách gọi quen thuộc của người dân địa phương để chỉ khu dân cư ven biển thuộc xã Phước Hải, TP. Hồ Chí Minh. Không gian làng chài trải dọc theo tuyến bờ kè dài khoảng 3km, nối từ khu chợ truyền thống đến quảng trường Phước Hải nằm đối diện chợ. Với tuổi đời hơn 100 năm, làng chài vẫn giữ được những nét đặc trưng của một ngôi làng miền biển Việt Nam: cảnh biển xanh, bờ cát trắng trải dài, nhịp sống chậm rãi gắn liền với các nghề đi biển, nuôi trồng và đánh bắt hải sản – nguồn sinh kế chính của người dân nơi đây.

Giữa làng chài là Miếu Bà Thiên Hậu – điểm tựa tín ngưỡng quan trọng của ngư dân Phước Hải. Hằng năm, vào dịp cuối tháng 3 âm lịch, lễ Thánh Yến Bà được tổ chức long trọng, thể hiện lòng thành kính và niềm tin sâu sắc của người dân miền biển.

Hằng năm, ngư dân Phước Hải long trọng tổ chức lễ Thánh Yến Bà Thiên Hậu vào cuối tháng 3 âm lịch, gửi gắm niềm tin và ước vọng bình an.

Những chiếc thúng chai đánh bắt hải sản gần bờ của ngư dân làng chài Phước Hải trở về sau một đêm vươn khơi, mang theo thành quả lao động của biển.

Những chiếc thúng chai nằm yên trên bãi cát dài của làng chài Phước Hải sau một đêm ra khơi, tạo nên khung cảnh bình yên đặc trưng miền biển.

Bờ cát trắng trải dài, biển xanh hiền hòa góp phần tạo nên không gian yên bình và nhịp sống chậm rãi của làng chài ven biển Phước Hải.

Nhịp sống làng chài hiện lên qua những khung cảnh quen thuộc, gắn liền với công việc mưu sinh hằng ngày của ngư dân miền biển.

Chợ làng chài họp từ rất sớm, phản ánh sinh động nhịp sống thường ngày của Phước Hải. Tại đây, các loại hải sản tươi sống vừa cập bến, hải sản phơi khô cùng những món ăn đặc trưng như bánh canh ghẹ, bánh khọt, bún chả cá, bún hải sản… được bày bán phong phú. Món ăn tuy chế biến giản dị nhưng tươi ngon, đậm đà hương vị biển và có giá cả phải chăng.

Những năm gần đây, làng chài Phước Hải ngày càng khang trang, sạch đẹp với bờ kè chắn sóng kiên cố, đường sá thông thoáng và quảng trường rộng lớn. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như thả diều, đạp xe, biểu diễn văn nghệ thường xuyên diễn ra, mang lại không khí trẻ trung và sức sống mới cho làng chài ven biển.

Hình ảnh lao động giản dị nhưng bền bỉ của ngư dân miền biển Phước Hải, những con người gắn bó trọn đời với sóng nước.

Ngư dân làng chài Phước Hải gỡ cá vừa đánh bắt được, vùng biển nơi đây nổi tiếng với nhiều loại cá, ốc, hàu tươi ngon.

Nghề làm cá biển phơi khô ở làng chài Phước Hải vừa là sinh kế truyền thống, vừa tạo nên những đặc sản quen thuộc của vùng biển.

Chân dung một ngư dân cao tuổi ở làng chài Phước Hải, người đã dành cả cuộc đời gắn bó với biển và nghề đánh bắt.

Vào những ngày cuối tuần, Phước Hải khoác lên diện mạo của một điểm đến du lịch hấp dẫn. Du khách có thể theo dõi ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ, tìm hiểu nghề đan – vá lưới, trải nghiệm đi chợ hải sản buổi sớm hoặc thưởng thức những món ăn chế biến từ nguồn hải sản tươi ngon. Chỉ cần đạp xe dọc bờ kè, nhâm nhi ly cà phê sáng và ngắm bình minh trên biển cũng đủ mang lại cảm giác bình yên, thư thái.

Nhờ sức hút từ du lịch, đời sống ngư dân ngày càng được cải thiện với nhiều nguồn thu từ dịch vụ, ẩm thực và lưu trú bên cạnh nghề biển truyền thống. Chị Ánh Thoại, chủ sạp bán chả cá tại chợ Phước Hải, cho biết vào dịp cuối tuần, khách du lịch mua chả cá làm quà rất đông, nhiều khi phải xếp hàng dài vì không kịp phục vụ.

Buổi tối, các quán hải sản ven biển trở thành điểm hẹn sôi động nhất. Đặc sản nổi bật của Phước Hải là các món chế biến từ hàu biển vừa được đánh bắt, như hàu mỡ hành, hàu sống hay hàu trứng muối, tất cả đều tươi ngon và hấp dẫn.

Quán cà phê ven biển với tầm nhìn hướng ra làng chài là điểm dừng chân yêu thích của du khách khi đến Phước Hải.

Nhiều quán ăn ven biển phục vụ hải sản tươi sống, trong đó các món chế biến từ hàu biển Phước Hải được du khách đặc biệt ưa chuộng.

Làng chài Phước Hải trở nên nhộn nhịp hơn vào buổi tối các ngày cuối tuần, khi du khách tìm đến thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không khí biển.

Làng chài Phước Hải mang đến một bức tranh miền biển chân thực và sinh động, là điểm đến phù hợp cho những ai muốn tìm về sự bình yên, mộc mạc và thưởng thức ẩm thực biển đậm đà hương vị địa phương./.