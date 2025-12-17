Khám phá
Nhịp sống làng chài Phước Hải bên bờ biển TP. Hồ Chí Minh
Làng chài Phước Hải là cách gọi quen thuộc của người dân địa phương để chỉ khu dân cư ven biển thuộc xã Phước Hải, TP. Hồ Chí Minh. Không gian làng chài trải dọc theo tuyến bờ kè dài khoảng 3km, nối từ khu chợ truyền thống đến quảng trường Phước Hải nằm đối diện chợ. Với tuổi đời hơn 100 năm, làng chài vẫn giữ được những nét đặc trưng của một ngôi làng miền biển Việt Nam: cảnh biển xanh, bờ cát trắng trải dài, nhịp sống chậm rãi gắn liền với các nghề đi biển, nuôi trồng và đánh bắt hải sản – nguồn sinh kế chính của người dân nơi đây.
Giữa làng chài là Miếu Bà Thiên Hậu – điểm tựa tín ngưỡng quan trọng của ngư dân Phước Hải. Hằng năm, vào dịp cuối tháng 3 âm lịch, lễ Thánh Yến Bà được tổ chức long trọng, thể hiện lòng thành kính và niềm tin sâu sắc của người dân miền biển.
Chợ làng chài họp từ rất sớm, phản ánh sinh động nhịp sống thường ngày của Phước Hải. Tại đây, các loại hải sản tươi sống vừa cập bến, hải sản phơi khô cùng những món ăn đặc trưng như bánh canh ghẹ, bánh khọt, bún chả cá, bún hải sản… được bày bán phong phú. Món ăn tuy chế biến giản dị nhưng tươi ngon, đậm đà hương vị biển và có giá cả phải chăng.
Những năm gần đây, làng chài Phước Hải ngày càng khang trang, sạch đẹp với bờ kè chắn sóng kiên cố, đường sá thông thoáng và quảng trường rộng lớn. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như thả diều, đạp xe, biểu diễn văn nghệ thường xuyên diễn ra, mang lại không khí trẻ trung và sức sống mới cho làng chài ven biển.
Vào những ngày cuối tuần, Phước Hải khoác lên diện mạo của một điểm đến du lịch hấp dẫn. Du khách có thể theo dõi ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ, tìm hiểu nghề đan – vá lưới, trải nghiệm đi chợ hải sản buổi sớm hoặc thưởng thức những món ăn chế biến từ nguồn hải sản tươi ngon. Chỉ cần đạp xe dọc bờ kè, nhâm nhi ly cà phê sáng và ngắm bình minh trên biển cũng đủ mang lại cảm giác bình yên, thư thái.
Nhờ sức hút từ du lịch, đời sống ngư dân ngày càng được cải thiện với nhiều nguồn thu từ dịch vụ, ẩm thực và lưu trú bên cạnh nghề biển truyền thống. Chị Ánh Thoại, chủ sạp bán chả cá tại chợ Phước Hải, cho biết vào dịp cuối tuần, khách du lịch mua chả cá làm quà rất đông, nhiều khi phải xếp hàng dài vì không kịp phục vụ.
Buổi tối, các quán hải sản ven biển trở thành điểm hẹn sôi động nhất. Đặc sản nổi bật của Phước Hải là các món chế biến từ hàu biển vừa được đánh bắt, như hàu mỡ hành, hàu sống hay hàu trứng muối, tất cả đều tươi ngon và hấp dẫn.
Làng chài Phước Hải mang đến một bức tranh miền biển chân thực và sinh động, là điểm đến phù hợp cho những ai muốn tìm về sự bình yên, mộc mạc và thưởng thức ẩm thực biển đậm đà hương vị địa phương./.