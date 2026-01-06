Mộc Châu - Thảo nguyên Xuân giữa mây trời Tây Bắc

06/01/2026

Khi những cơn gió se lạnh cuối cùng của mùa Đông dần tan biến, Mộc Châu - thảo nguyên xinh đẹp của tỉnh Sơn La, lại bừng tỉnh trong một “tấm áo mới” rực rỡ. Mùa xuân về trên Mộc Châu không chỉ mang theo hơi ấm mà còn đánh thức cả một thế giới hoa đầy mê hoặc, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong “bản giao hưởng” diệu kỳ.

Khi mùa xuân tới, các thung lũng mận ở Mộc Châu nở hoa trắng xóa.

Du khách thích thú đi trên những con đường mòn ngập tràn sắc hoa.

Mộc Châu mùa Xuân được ví như một “nàng thơ” dịu dàng, khoác lên mình những gam màu tinh khôi và rực rỡ nhất. Hoa mận trắng muốt bung nở khắp các sườn đồi, thung lũng, tựa như những đám mây bồng bềnh phủ kín đất trời. Xen lẫn vào đó là sắc hồng phớt dịu dàng của hoa đào rừng, tô điểm thêm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn. Và không thể không nhắc đến những cánh đồng hoa cải trắng và vàng rực, trải dài tít tắp, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng.

Những em nhỏ người Mông rủ nhau chơi trò chơi dưới những tán mận nở hoa trắng buốt.

Đây cũng là mùa thu hoạch hồng ở Mộc Châu.

Như một thói quen từ lâu, cứ mỗi độ đầu năm, khi sắc Xuân bắt đầu tràn ngập đất trời, chị Mai Hoa, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, lại cùng bạn bè lên Mộc Châu. Với chị, chuyến đi không chỉ đơn thuần là du lịch mà còn là hành trình tìm về với thiên nhiên tươi thắm, đắm mình trong sắc hoa và thưởng thức những nông sản truyền thống của đồng bào địa phương.

Người Mông ở Mộc Châu có thói quen trồng những cây mận quanh nhà.

Vào mùa xuân, những cánh đồng cải trắng cũng nở hoa rực rỡ.

Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với chị Lò Thị Mai, một phụ nữ dân tộc Thái tại bản Áng, Mộc Châu, người đã gắn bó cả đời với mảnh đất này. Chị Mai chia sẻ với ánh mắt lấp lánh niềm tự hào: “Nhìn những cây mận nở trắng xóa, tôi thấy như cả một mùa vụ mới đang về. Đó là lúc bà con chúng tôi chuẩn bị cho một năm mới, với bao hy vọng về một mùa bội thu”.

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp tự nhiên, hoa mùa Xuân ở Mộc Châu còn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tinh thần của người dân nơi đây. Anh Nguyễn Văn Tùng, một du khách đến từ Hà Nội, đã chia sẻ cảm xúc của mình sau chuyến đi Mộc Châu: “Tôi đã đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp nhưng Mộc Châu mùa Xuân thực sự để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Không chỉ cảnh sắc tuyệt mỹ của hoa mận, hoa đào mà còn là cách mà người dân nơi đây trân trọng và gìn giữ những vẻ đẹp ấy. Họ trồng hoa trong vườn, bên hiên nhà và cứ mỗi dịp Xuân về, cả bản làng lại rực rỡ sắc hoa”.

Cánh đồng hoa mận nở trắng xóa ở Lóng Luông (Mộc Châu).

Anh Tùng cũng chia sẻ thêm về trải nghiệm của mình: “Tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về hoa đào rừng. Theo người dân địa phương, đó là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở, mang đến may mắn và sung túc cho cả gia đình trong năm mới”.

Năm 2025, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tiếp tục nhận được vinh danh lớn tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) khi lần thứ 3 được trao giải "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực thế giới năm 2025" và lần thứ 4 nhận giải "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á năm 2025". Sự vinh danh đó khẳng định sức hút bền vững và giá trị cảnh quan thiên nhiên độc đáo của Cao nguyên Mộc Châu.

Khi dừng chân ở các thung lũng của Mộc Châu, du khách sẽ bắt gặp những đám mây len qua các dãy núi để đi vào bản làng.

Mỗi loài hoa ở Mộc Châu mùa xuân đều mang một câu chuyện riêng, một thông điệp về cuộc sống, về tình yêu và hy vọng. Hoa mận trắng tinh khôi, tượng trưng cho sự khởi đầu mới, cho một khởi đầu trong lành và thuần khiết. Hoa đào hồng phớt lại mang đến thông điệp về tình yêu, về sự sum vầy và ấm áp của gia đình. Còn những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ lại là biểu tượng cho sự sung túc, cho một mùa vụ bội thu.

Trẻ nhỏ phụ giúp gia đình đi hái cải.

Chị Mai Hoa tâm sự rằng: “Đối với chúng tôi, mùa Xuân không chỉ là mùa hoa nở, mà còn là mùa của những câu chuyện. Du khách chúng tôi tin rằng, mỗi cánh hoa rơi xuống đều mang theo những lời chúc tốt đẹp cho mọi người”./.

Bài: Vân Trần - Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

