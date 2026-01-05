Thiên đường ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải

Những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp dưới chân đèo Khau Phạ, lấp lánh trong mùa nước đổ.

Danh thắng ruộng bậc thang vùng Tây Bắc không chỉ là một một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ mà còn là một bản hùng ca về sự sáng tạo độc đáo của con người vùng cao trong quá trình cải tạo thiên nhiên phục vụ cuộc sống từ hàng thế kỷ qua.

Lịch sử hình thành ruộng bậc thang gắn liền với lịch sử và văn hóa cư trú của tộc người Mông, Dao, Nùng... tại địa danh Mù Cang Chải (Yên Bái). Trong đời sống tâm linh của các tộc người này, họ quan niệm vạn vật hữu linh nên những thửa ruộng bậc thang, công cụ lao động và thóc lúa đều được phong thần như: thần ruộng, thần lúa, thần sấm, thần mó nước...

Ruộng bậc thang tạo nên bức tranh sống động với những đường cong mềm mại.

Khai khẩn ruộng bậc thang là một quá trình công phu và tốn nhiều công sức. Ông Cứ A Giàng, người Mông ở xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải) cho biết, theo kinh nghiệm của cha ông để lại, quả núi chọn để làm ruộng có độ dốc vừa phải, có nguồn nước từ khe suối, có khả năng tạo mặt bằng và ít sỏi đá. Việc khai khẩn ruộng bậc thang được tiến hành vào mùa xuân, thường thì vào khoảng tháng 1 đến tháng 3 để đến tháng 4 – 5 là có thể kịp lấy nước phục vụ canh tác.

Những thửa ruộng bậc thang ngập nước uốn lượn, lấp lánh.

Không chỉ đẹp về cảnh sắc, ruộng bậc thang Mù Cang Chải còn mang giá trị văn hóa sâu sắc, phản ánh sự thích nghi thông minh của con người với thiên nhiên khắc nghiệt. Đó là nơi lưu giữ nhịp sống bình dị, chân thật và tinh thần lao động bền bỉ của người dân vùng cao, để lại ấn tượng khó quên trong lòng mỗi du khách từng đặt chân tới./.