Nhiều hoạt động chăm lo đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây





Đoàn đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long; chùa Kompong (phường Trà Vinh), Trường Trung cấp Pali-Khmer (phường Nguyệt Hóa), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Trà Vinh (phường Long Đức); thăm các gia đình chính sách là người Khmer tiêu biểu trên địa bàn. Dịp này, Đoàn trao tặng 50 phần quà cho các vị chức sắc và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Đoàn công tác tặng quà Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Trà Vinh. Ảnh: Thahh Hòa- TTXVN

Phát biểu tại các điểm đến, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc, sư sãi, Achar và toàn thể đồng bào Khmer, chúc bà con đón Tết vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Bà Đinh Thị Phương Lan nhấn mạnh, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng và đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Khmer; đồng thời là dịp tri ân tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bà ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của các vị chức sắc, người có uy tín trong việc vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

Bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, trao quà Tết cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được nâng lên; các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp năm mới, bà mong muốn đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, tích cực lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú. Nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của các địa phương đã trưởng thành từ môi trường này, cho thấy vai trò quan trọng của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo bà Đinh Thị Phương Lan, trường phổ thông dân tộc nội trú không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy chữ mà còn có trách nhiệm giữ gìn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước cho học sinh. Đây là lực lượng nòng cốt để tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp cho sự phát triển của địa phương trong tương lai.

Bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, trao quà Tết cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm lo đội ngũ giáo viên và tạo điều kiện tốt nhất để học sinh dân tộc thiểu số được học tập, rèn luyện trong môi trường thuận lợi. Bà cũng mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt sứ mệnh giáo dục, dìu dắt học sinh trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Toàn tỉnh Vĩnh Long có gần 3,4 triệu dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm hơn 10%. Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16/4/2026. Dịp này, tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer.

Bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thăm, tặng quà ông Huỳnh Phước Long, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Cũng trong 2 ngày 14 - 15/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức trao tặng 660 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Trước đó, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn vận động xã hội hóa gần 2,5 tỷ đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã trao gần 5.000 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy bạn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt hơn 800 đại biểu là cán bộ, người có uy tín, chức sắc, đồng bào Khmer tiêu biểu. Đồng thời, tỉnh thành lập nhiều đoàn thăm, chúc Tết tặng quà 156 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, các cơ sở giáo dục- đào tạo và đơn vị nghệ thuật phục vụ đồng bào Khmer vui Tết … Bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đến thăm và phát biểu tại Trường Trung cấp Pali-Khmer. Ảnh: Thahh Hòa- TTXVN

Cùng với hoạt động thăm, tặng quà, địa phương còn tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với bản sắc dân tộc; tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí; tăng cường giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm cung ứng điện, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là dịp để đồng bào Khmer vui Xuân, đón năm mới mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.