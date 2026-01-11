Nhà thiết kế Cường Đàm để bản sắc “tự do xoay vần” trong BST “Essence”

Với bộ sưu tập “Essence,” Cường Đàm muốn mang đến hình ảnh người phụ nữ năng động, tự tin, linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi giữa những sắc thái khác nhau, từ trang nhã, nền nã đến tự tin, cuốn hút.

Không tách rời những chuẩn mực của áo dài Việt Nam, nhưng cũng không bó buộc trong khuôn thức cũ, các thiết kế trong bộ sưu tập “Essence” mà nhà thiết kế Cường Đàm (thương hiệu CHATS by C.DAM) vừa ra mắt mở ra không gian rộng lớn để bản sắc được tự do xoay vần.

Ở đó, mỗi tà áo dài trở nên bay bổng hơn, phóng khoáng hơn nhờ những đường cắt tinh giản, phom dáng mới mẻ và cách xử lý chất liệu linh hoạt. Từng lớp vải mềm mại đan xen nhau, tạo nên hiệu ứng thị giác tinh tế, gợi cảm mà vẫn kín đáo.

Cường Đàm cho biết bộ sưu tập hướng đến hình ảnh người phụ nữ năng động, tự tin và linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi phong cách giữa những sắc thái khác nhau, từ trang nhã, nền nã đến tự tin, cuốn hút.

Bên cạnh áo dài, “Essence” còn giới thiệu các mẫu đầm bodycon (loại đầm ôm sát cơ thể), lệch vai, cùng những đường draping đặc trưng, vừa đề cao tính ứng dụng, vừa phù hợp với nhịp sống và gu thẩm mỹ hiện đại.

Bảng màu của “Essence” cũng trải rộng và dễ tiếp cận với trắng Frosted tinh khiết, kem bơ (buttercream) mềm mại, ánh hồng (blush quartz) dịu ngọt, hồng lựu (wine garnet) ấm áp, hay đỏ đậm (ruby noir) trầm sâu. Các sắc độ hòa quyện cùng chất liệu, phản chiếu tinh thần hân hoan và thịnh vượng của mùa lễ hội, tạo nên vẻ đẹp tính nữ được tôn vinh trong sự tự do, tinh tế và đầy chủ động.

Đặc biệt, “nàng thơ” lần này của Cường Đàm chính là Helly Tống - một gương mặt “fashionista” nổi tiếng Việt Nam và thường “đóng đinh” trong tâm trí công chúng với những thiết kế áo dài truyền thống mềm mại.

Helly Tống từ lâu được xem là hình ảnh đại diện cho vẻ đẹp Á Đông nhẹ nhàng, kín đáo và giàu tinh thần truyền thống. Đặc biệt, khi xuất hiện cùng tà áo dài, cô được mặc định thuộc về một chân dung của sự tĩnh lặng, nhu mì, trầm lắng.

Nhưng ở mùa Tết năm nay, cô khoác lên mình tà áo dài đương đại để thể hiện một hình ảnh rất khác, nhằm mang đến một góc nhìn mới mẻ hơn về chính hình ảnh vốn đã quen thuộc ấy.

Trong bộ sưu tập “Essence,” cô vẫn giữ được nét mềm mại vốn có, đồng thời toát lên tinh thần độc lập, mạnh mẽ và chủ động của người phụ nữ hiện đại: có chiều sâu nội tâm, thể hiện trí tuệ tính nữ, biết lắng nghe bản thân và kiên định với lựa chọn của mình./.