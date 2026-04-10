Mũi Né bất ngờ trở thành điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026

Từ làng chài yên bình đến "hiện tượng" toàn cầu

Theo báo cáo Travel Predictions 2026, xu hướng du lịch đang bước vào giai đoạn mới - nơi mỗi hành trình không còn xoay quanh "đi đâu" mà là "trải nghiệm nào phù hợp với mình". Trong bối cảnh đó, Mũi Né trở thành lựa chọn nổi bật nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng rõ nét của du khách.

Điều đáng chú ý là điểm đến này đã vượt qua nhiều cái tên quen thuộc trên thế giới như Philadelphia (Mỹ), Quảng Châu (Trung Quốc) hay Bilbao (Tây Ban Nha) để vươn lên vị trí số 1. Danh sách còn có sự góp mặt của các điểm đến trải dài từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Phi, cho thấy mức độ cạnh tranh cao và càng làm nổi bật thành tích của đại diện Việt Nam.

Sự thăng hạng này không phải ngẫu nhiên. Từ một làng chài ven biển, Mũi Né đã chuyển mình thành trung tâm nghỉ dưỡng và thể thao biển, nhưng vẫn giữ được nhịp sống chậm và không gian thoáng đãng – yếu tố đang ngày càng được du khách quốc tế ưa chuộng.

Sức hút đến từ thiên nhiên, trải nghiệm và nhịp sống "chậm"

Không sở hữu quy mô đô thị lớn hay bề dày lịch sử như nhiều thành phố khác, Mũi Né chinh phục du khách bằng trải nghiệm mang tính cá nhân và cảm xúc. Những đồi cát trải dài, bãi biển đầy nắng cùng khí hậu ấm áp quanh năm tạo nên một không gian lý tưởng để nghỉ dưỡng và khám phá.

Các địa danh đặc trưng như đồi cát đỏ, đồi cát trắng hay suối Tiên mang lại những trải nghiệm thị giác độc đáo, trong khi các hoạt động như lướt ván diều, lướt ván buồm hay chạy xe địa hình trên cát đáp ứng nhu cầu phiêu lưu của du khách trẻ. Nhờ điều kiện gió ổn định, nơi đây từ lâu đã được xem là "thiên đường" của thể thao biển tại khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh thiên nhiên, yếu tố văn hóa bản địa cũng góp phần tạo nên sức hút riêng. Những buổi sáng tại làng chài, chợ hải sản hay các di tích như Vạn Thủy Tú mang đến trải nghiệm gần gũi, chân thực - điều mà nhiều du khách quốc tế đang tìm kiếm trong hành trình của mình.

Ngoài ra, hệ thống lưu trú tại Mũi Né ngày càng đa dạng, từ resort cao cấp đến căn hộ dịch vụ, homestay… cho phép du khách dễ dàng thiết kế chuyến đi theo phong cách riêng, đúng với tinh thần "du lịch là cách thể hiện bản thân".