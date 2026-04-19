Mở “luồng xanh” hàng không đưa nông sản Việt vào thị trường Trung Đông

Trong bối cảnh vận tải biển khó khăn, giải pháp vận chuyển bằng đường hàng không giúp nông sản Việt tiếp cận nhanh thị trường Trung Đông, duy trì dòng chảy thương mại và nâng cao giá trị xuất khẩu.

Một số sản phẩm nông sản xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc của Công ty cổ phần thực phẩm Vinh Hà. Ảnh: Tư liệu Trong bối cảnh chuỗi vận tải quốc tế biến động, Tập đoàn Lulu triển khai chuyến bay thuê bao vận chuyển gần 100 tấn rau quả tươi từ Việt Nam sang Trung Đông, góp phần giữ ổn định nguồn cung và hỗ trợ xuất khẩu nông sản. Thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 18/4, một chuyến bay chở hàng do Tập đoàn Lulu thu xếp đã vận chuyển thành công khoảng 98 tấn rau quả tươi từ Việt Nam đến Trung Đông, khởi hành từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Động thái này phản ánh nỗ lực duy trì dòng chảy thương mại song phương và đảm bảo chuỗi cung ứng thực phẩm không bị gián đoạn trong điều kiện logistics toàn cầu gặp nhiều thách thức.

Sáng kiến được triển khai theo chỉ đạo của ông M. A. Yusuff Ali, Chủ tịch Tập đoàn Lulu, nhấn mạnh cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các nhà xuất khẩu Việt Nam, đồng thời bảo đảm nguồn cung nông sản tươi ổn định cho các thị trường trọng điểm tại Trung Đông.

Lô hàng được thu mua và tập kết bởi MAY Exports Vietnam - bộ phận thu mua của Tập đoàn tại Việt Nam thông qua mạng lưới nhà cung cấp rộng khắp khu vực phía Nam.

Các mặt hàng xuất khẩu lần này gồm nhiều loại trái cây tươi đặc trưng như chanh, thanh long, bưởi, mít…, thể hiện rõ chất lượng và sự đa dạng của nông sản Việt Nam.

Thanh long là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Trung Quốc. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Theo đại diện MAY Exports Vietnam, việc tổ chức thu mua, đóng gói và vận chuyển được triển khai khẩn trương, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và thời gian giao hàng, đặc biệt đối với các sản phẩm dễ hư hỏng.

Máy bay từ Abu Dhabi đã hạ cánh xuống Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 17/4 để tiếp nhận hàng hóa. Sau khi hoàn tất công tác xếp dỡ, chuyến bay cất cánh vào rạng sáng 18/4, vận chuyển toàn bộ lô hàng đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và phân phối tiếp đến các thị trường khác trong khu vực Trung Đông.

Trong bối cảnh vận tải biển chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất định, đặc biệt đối với nhóm hàng tươi sống, việc chuyển sang vận tải hàng không được xem là giải pháp linh hoạt và kịp thời.

Phương thức này giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, đảm bảo độ tươi ngon của sản phẩm và giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.

Tại thị trường Trung Đông, các sản phẩm trái cây Việt Nam tiếp tục được phân phối rộng rãi trong hệ thống siêu thị của Lulu, một trong những kênh bán lẻ lớn tại khu vực. Điều này không chỉ giúp gia tăng độ nhận diện của nông sản Việt mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng quốc tế.

Dây chuyền đóng gói gạo xuất khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Hoạt động vận chuyển lần này tiếp tục khẳng định vai trò của các doanh nghiệp phân phối quốc tế trong việc kết nối thị trường, đồng thời cho thấy tiềm năng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và UAE trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và logistics.

Thời gian tới, những giải pháp vận tải linh hoạt như vậy được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần củng cố chuỗi cung ứng, duy trì tăng trưởng xuất khẩu và tạo thêm dư địa cho nông sản Việt Nam vươn xa trên thị trường toàn cầu./.