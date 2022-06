Khăn ướt VietGreen- Sản phẩm xanh thân thiện với môi trường

Khăn ướt VietGreen với thông điệp "Làm xanh cuộc sống, bảo vệ môi trường" đang là mô hình kinh tế hiệu quả và phát triển bền vững từ tâm huyết của những người Việt trẻ bước đầu lập nghiệp.

Khởi nghiệp từ sự trắc trở…



VietGreen được thành lập từ ý tưởng của anh Bùi Thanh Hùng (sinh năm 1986). Anh Hùng vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh về ngành may mặc. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Thương mại, anh Hùng làm việc ở công ty xuất khẩu lao động, do tình hình kinh doanh khó khăn nên công ty mở thêm lĩnh vực mới là sản xuất khăn ướt. Anh Hùng được phân công lắp đặt và vận hành mô hình này. Tất cả khó khăn từ những ngày đầu đã giúp anh Hùng có nhiều kiến thức và sự trải nghiệm trong kinh doanh khăn ướt. Do trắc trở trong hoạt động nên công ty lại một lần nữa đóng cửa xưởng khăn ướt. Bùi Thanh Hùng thấy vô cùng tiếc nuối. Anh nhận thấy thị trường khăn ướt tại Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nên quyết tâm mở xưởng sản xuất khăn ướt mới để tiếp tục thực hiện những chiến lược phát triển sản phẩm mà anh từng ấp ủ.

Năm 2011, Hùng cùng với người bạn thân Nguyễn Hoàng Đức mở xưởng khăn ướt VietGreen. Khát vọng của VietGreen là làm ra những sản phẩm khăn ướt đem đến cảm giác vừa nhẹ nhàng, thanh khiết, vừa trẻ trung, năng động, hướng tới thiên nhiên và những giá trị bền vững trong tương lai. Xưởng khăn ướt được Hùng và Đức xây dựng chỉ với 20m2 nằm tại đường Chùa Láng (Hà Nội) với vốn ban đầu hơn 1 tỷ đồng. Với sức trẻ, sự quyết tâm phải làm ra những sản phẩm khăn ướt có thương hiệu, Hùng vừa làm vừa học thêm thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đức là người học ngành Kiến trúc nhưng cũng học thêm công nghệ làm khăn ướt và vận hành doanh nghiệp. Đôi bạn đã xây dựng VietGreen lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp Top 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật in trên khăn ướt.





Các công đoạn sản xuất đóng gói, in ấn sản phẩm đều đã được tự động hóa

Các sản phẩm khăn ướt của VietGreen có sử dụng tinh dầu chiết xuất từ các nguyên liệu tự nhiên

Sản phẩm chủ đạo là khăn ướt màng ngọc VietGreen, với nhiều ưu việt như được sản xuất hoàn toàn tự nhiên, thành phần là nước tinh khiết, vải không xổ lông, khăn không dùng chất bảo quản nên có bề măt mềm mịn, tiện ích cho người dùng, không gây hư tổn cho da, là sản phẩm sạch đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 1 về độ an toàn, không có các loại vi khuẩn như Enterobacteriaceae, Candida albicans….

VietGreen đã phân phối khăn ướt rộng khắp Việt Nam với nhiều khách hàng lớn như: Nhà hàng Aquaria, Moobeaf Steak, Nhật Hồng, Long Phụng, Hồng Hạc Quán, FUSE Club, Ibar, HG travel, O2… Sản phẩm khăn ướt VietGreen với số lượng sản xuất 3 triệu khăn/tháng là một trong những sản phẩm nằm trong Top 3 thị trường khăn ướt của Việt Nam. VietGreen cũng là thành viên của GBN Việt Nam.

...Đến khăn bao sái ban thờ- sự đột phá trên trị trường

Sau khi thành công với dòng sản phẩm khăn ướt dùng trong nhà hàng, khách sạn, VietGreen lần đầu tiên cho ra mắt tại thị trường Việt Nam dòng khăn bao sái lau ban thờ hướng đến xuất khẩu tại các quốc gia có văn hóa Phật giáo như Mianma, Thái Lan, Ấn Độ…

Khăn bao sái lau ban thờ VietGreen lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đã đáp ứng được tâm lý sử dụng của thị trường nội địa bởi sự tiện dụng và thân thiện. Khăn được làm từ vải với tỷ lệ cotton cao nên có độ bám bụi lớn. VietGreen đã tận dụng những hương liệu thiên nhiên tạo nên tinh dầu chiết xuất từ gừng, quế, hồi, bưởi để tạo ra mùi thơm sạch cho khăn. Người Việt Nam vốn có truyền thống thắp hương trong gia đình và tại các chùa vào những ngày rằm, mùng 1, hay lễ Tết nên thói quen lau ban thờ sạch được mọi người rất coi trọng. Khăn bao sái lau ban thờ VietGreen giúp người sử dụng tiện ích trong vệ sinh nơi thờ cúng lại có mùi thơm man mác mang đến sự thanh thản và dễ chịu trong không gian tâm linh.





Sau khi sản phẩm ra mắt thị trường Việt Nam đã tạo được tiếng vang cho VietGreen trong dòng sản phẩm mới này. Hiện nay, công ty sản xuất 1 triệu chiếc khăn bao sái/1 tháng và đã nhận được đơn hàng của một số quốc gia có văn hóa Phật Giáo phát triển trong khu vực như Mianma, Thái Lan và Ấn Độ…

Anh Bùi Thanh Hùng, Giám đốc công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Việt Xanh (VietGreen) cho biết: "Tại Việt Nam, chưa có doanh nghiệp nào sản xuất dòng khăn bao sái lau bàn thờ nên sản phẩm của VietGreen tự tin và tự hào là sản phẩm đầu tiên đột phá thị trường khăn ướt. Chiếc khăn ướt bao sái lau bàn thờ ngoài giá trị sử dụng còn mang theo giá trị văn hóa gắn liền với truyền thống thành kính với tổ tiên của người Việt. Một số Việt kiều khi về nước đã sử dụng khăn của chúng tôi lau ban thờ trước khi thành kính dâng hương hoa thắp hương gia đình, tổ tiên, với tôi khi được chứng kiến sản phẩm của mình được mọi người yêu thích chúng tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới khác. Anh Hùng cũng chia sẻ, trong thời gian sắp tới, VietGreen sẽ tiếp tục cho đời dòng sản phẩm khăn ướt lau ô tô được làm từ tinh chất cà phê và hoa quả.

VietGreen với những sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường luôn tiên phong hưởng ứng chiến dịch “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mục tiêu của VIETGREEN là trở thành doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế mang giá trị văn hóa người Việt Nam yêu thiên nhiên và lối sống xanh hướng đến phát triển bền vững./.