Khám phá rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam

Màu xanh bạt ngàn của tràm, bèo phủ kín mặt nước, xen lẫn ánh nắng vàng tạo nên khung cảnh thiên nhiên yên bình, cuốn hút. Không chỉ là "lá phổi xanh" điều hòa môi trường, Trà Sư còn là khu bảo tồn đa dạng sinh học với nhiều loài chim, thủy sinh quý hiếm.

Màu xanh của tràm hòa quyện cùng mặt nước phẳng lặng tạo nên khung cảnh rất nên thơ. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Rừng tràm Trà Sư hiện là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Rừng tràm Trà Sư được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất ở Việt Nam để du lịch vào mùa nước nổi".

Khách du lịch quốc tế tham quan rừng tràm Trà Sư. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Rừng tràm Trà Sư còn là nơi cư trú của hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm. Nổi bật nhất là các loài chim nước như cò, vạc, le le, điên điển… tụ hội về đây sinh sống và làm tổ, đặc biệt đông đúc vào mùa nước nổi. Bên cạnh đó, hệ thực vật phong phú với tràm, sen, súng, bèo tây góp phần tạo nên vẻ đẹp sinh thái đặc trưng khó nơi nào có được.

Rừng tràm Trà Sư có hệ động vật phong phú, với 70 loài chim thuộc 13 bộ và 31 họ, có 2 loài chim được ghi trong sách Đỏ Việt Nam. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Không chỉ có giá trị về mặt cảnh quan và đa dạng sinh học, rừng tràm Trà Sư còn mang ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn môi trường và phát triển du lịch bền vững. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, thích khám phá và mong muốn tìm lại sự tĩnh lặng giữa miền sông nước Tây Nam Bộ.