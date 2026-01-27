Học giả quốc tế đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và các hướng phát triển đột phá của Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới học giả quốc tế, trong đó nhiều chuyên gia đánh giá đây là dấu mốc thể hiện rõ bước dịch chuyển trong tư duy phát triển của Việt Nam, với trọng tâm là phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và triển khai thực chất các đột phá chiến lược thông qua hệ thống nghị quyết đồng bộ.

Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Nhìn lại gần 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi mới, các chuyên gia đều thống nhất đánh giá Việt Nam là một điển hình thành công về phát triển kinh tế – xã hội. Những thành tựu đạt được phản ánh sức mạnh tổng hợp của Đảng, của nhân dân và của cả hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn.

Bà Valeria Vershinina. Ảnh: NVCC

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Tiến sĩ Valeria Vershinina, Phó Giám đốc Trung tâm ASEAN, Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), đánh giá quá trình kiên trì triển khai Đổi mới toàn diện đã giúp Việt Nam từng bước trở thành thành viên có uy tín của cộng đồng quốc tế, điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài và trung tâm sản xuất ngày càng quan trọng của khu vực. Bà cho rằng thế giới ngày nay nhìn nhận Việt Nam như một quốc gia có nền kinh tế năng động, đạt nhiều tiến bộ xã hội và vị thế quốc tế không ngừng được nâng cao.

Nhà báo Amiad Horowitz của báo Nhân dân Thế giới (People’s World) – ấn phẩm của Đảng Cộng sản Mỹ- nhận định những thành tựu kinh tế – xã hội trong những năm gần đây đã phản ánh rõ xu thế phát triển tích cực của Việt Nam, với tăng trưởng duy trì ở mức cao, kết cấu hạ tầng được cải thiện và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Theo ông, việc Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho bước tiến vượt bậc của nền kinh tế. Nhà báo Amiad Horowitz. Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN Bàn về định hướng phát triển trong thời gian tới, các chuyên gia nhấn mạnh những tư duy mới được thể hiện trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Horowitz cho rằng Đại hội đã tái khẳng định quan điểm phát triển bền vững, trong đó tăng trưởng kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân, thay vì chỉ tập trung vào các chỉ tiêu tăng trưởng thuần túy. Đồng quan điểm, Tiến sĩ Vershinina nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực là trọng tâm chiến lược then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm hiệu quả phát triển trong dài hạn. Theo bà, việc đặt con người ở vị trí trung tâm cho thấy nhận thức rõ ràng của Đảng Cộng sản Việt Nam về yêu cầu duy trì ổn định chính trị và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tiếp cận từ góc độ bối cảnh quốc tế, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia thuộc Đại học New South Wales, cho rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi tình hình thế giới có nhiều biến động sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột kéo dài và xu hướng phân mảnh của trật tự quốc tế đang làm gián đoạn tiến trình toàn cầu hóa và làm suy yếu vai trò của các thể chế đa phương. Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia (Đại học New South Wales) trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Australia. Ảnh: Lê Đạt/ TTXVN Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia (Đại học New South Wales) trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Australia. Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia Trong bối cảnh đó, Giáo sư Thayer đặt các định hướng phát triển của Việt Nam trong khuôn khổ các cam kết quốc tế quan trọng, bao gồm mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao với nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030, đồng thời thực hiện đầy đủ 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Ông cho rằng Việt Nam cần tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ và tăng cường hợp tác quốc tế để vượt qua các thách thức mới. Các học giả cũng lý giải nguyên nhân khiến Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế. Theo bà Vershinina, Việt Nam đang được nhìn nhận như một quốc gia tầm trung mới nổi, có khả năng đóng vai trò tích cực trong một số lĩnh vực hợp tác khu vực và quốc tế. Việc Đại hội diễn ra trong dịp kỷ niệm 40 năm Đổi mới và hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam càng làm gia tăng ý nghĩa chiến lược của các quyết sách được thông qua. Nhà báo Horowitz cho rằng tiến trình hội nhập sâu rộng về kinh tế và ngoại giao đã nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, khiến các định hướng lớn của Đại hội XIV không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi quốc gia mà còn tác động tới môi trường khu vực và toàn cầu.