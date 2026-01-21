Đại hội XIV của Đảng: Tiến trình phát triển truyền cảm hứng của Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh giá là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước cũng như trong quỹ đạo đi lên của quá trình đổi mới.

Nhà báo chiến trường Cuba Luis Manuel Arce Isaac. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại La Habana, nhà báo chiến trường Cuba Luis Manuel Arce Isaac cho rằng đây là thời điểm để xác định các mục tiêu và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Theo ông Luis Manuel Arce Isaac, chủ đề báo cáo chính trị của Đại hội Đảng XIV đã thể hiện tầm vóc của sự kiện, bởi đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một quyết định có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ, gợi nhớ tư tưởng yêu nước và mục tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Nhà báo Cuba nhận định rằng, trên hết, tinh thần của Đại hội tái khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy toàn diện công cuộc cách mạng đã được khởi xướng cách đây 96 năm, tiếp nối trong quá trình đấu tranh gian khổ giành độc lập, thống nhất đất nước và được hoàn thiện trong 40 năm đổi mới tiếp theo. Ông cho rằng đến thời điểm lịch sử năm 2026, trong bối cảnh điều kiện trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi, mọi trở ngại trên con đường phát triển đã được vượt qua với nỗ lực to lớn, với niềm tin rằng thành quả hướng tới hạnh phúc của nhân dân là hiện hữu và tương lai phía trước còn nhiều triển vọng tốt đẹp. Thành công của Đại hội, theo ông, là sự hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

Biểu tượng búa liềm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng tại nút giao Điện Biên Phủ-Độc Lập-Chu Văn An, Hà Nội chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Ông Luis Manuel Arce Isaac bày tỏ sự trân trọng khi được chứng kiến dấu mốc quan trọng này của Việt Nam. Ông nhấn mạnh dù trong bối cảnh thời đại có nhiều thay đổi, các thế hệ lãnh đạo Việt Nam vẫn giữ vững những nguyên tắc nền tảng của Đảng và kế thừa di sản tư tưởng của các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, cùng các nhà cách mạng đã đồng hành với Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu.

Nhà báo Cuba cũng cho rằng, thế hệ đi trước từng trải qua những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là trong những năm 1960-1970, có thể tự hào về sự trưởng thành của thế hệ lãnh đạo mới. Sự trưởng thành ấy được thể hiện rõ trong các văn kiện trình Đại hội, trong đó có Báo cáo Chính trị, văn kiện phản ánh sát thực tiễn thời đại.

Theo đánh giá của ông Luis Manuel Arce Isaac, những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII cũng như 40 năm Đổi mới là minh chứng rõ nét cho con đường phát triển đúng đắn của Việt Nam. Các số liệu chính thức cho thấy tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,3% mỗi năm, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong khu vực và trên thế giới; quốc phòng, an ninh được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt một tầm cao mới; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách bộ máy hành chính đạt những những tiến bộ đáng kể.

Không gian ngập tràn cờ đỏ trang hoàng và các biểu ngữ tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng tại các vườn hoa, công viên trung tâm. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Nhà báo Cuba bày tỏ tin tưởng rằng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao những kết quả đã đạt được, thông qua việc xác định rõ các bước đi chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm được thảo luận tại Đại hội. Theo ông, những cuộc thảo luận tại Đại hội sẽ tạo nền tảng vững chắc để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng mới, tiếp tục khẳng định vị thế của một đất nước đã vươn lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao trong thời gian rất ngắn và đạt nhiều thành tựu nổi bật về chỉ số phát triển con người.

Kết luận, ông Luis Manuel Arce Isaac khẳng định rằng lịch sử Việt Nam không chỉ truyền cảm hứng bởi những thành tựu kinh tế - xã hội, mà còn bởi tinh thần vị tha và xây dựng trong quá trình phát triển, đặc biệt là quyết tâm đảm bảo tăng trưởng, thực thi hiệu quả các chính sách, đặt con người ở vị trí trung tâm và củng cố vững chắc thể chế./.