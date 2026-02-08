Du khách quốc tế gói bánh chưng, ăn Tết Việt

Chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng ngày 8/2/2026, tại The Cliff Resort & Residencses (phường Mũi Né, Lâm Đồng) diễn ra Lễ hội Bánh chưng lần thứ 13 năm 2026 dành cho khách du lịch đang lưu trú và nghỉ dưỡng tại khu vực ven biển của tỉnh.
Hơn 200 du khách đến từ nhiều quốc gia như: Úc, Phần Lan, Nga, Đức... đã được trải nghiệm mặc những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc Việt và được tận tay gói những chiếc bánh chưng lá dong.
Lễ hội bánh chưng không chỉ là sân chơi cho du khách đang lưu trú tại biển Phan Thiết – Mũi Né, mà còn là dịp để giới thiệu nét đẹp truyền thống trong ngày Tết của người Việt đến bạn bè quốc tế.
Du khách thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam tại Lễ hội Bánh chưng lần thứ 13 năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức, đoàn đại biểu quốc tế đến tham quan, tìm hiểu. Các đoàn đánh giá cao quy mô, cách tổ chức chuyên nghiệp cũng như sự đa dạng sản phẩm, coi đây là cơ hội tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại và hợp tác trong thời gian tới.