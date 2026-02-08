Báo Ảnh Việt Nam

Du khách quốc tế gói bánh chưng, ăn Tết Việt

Chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng ngày 8/2/2026, tại The Cliff Resort & Residencses (phường Mũi Né, Lâm Đồng) diễn ra Lễ hội Bánh chưng lần thứ 13 năm 2026 dành cho khách du lịch đang lưu trú và nghỉ dưỡng tại khu vực ven biển của tỉnh.

Hơn 200 du khách đến từ nhiều quốc gia như: Úc, Phần Lan, Nga, Đức... đã được trải nghiệm mặc những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc Việt và được tận tay gói những chiếc bánh chưng lá dong.

Lễ hội bánh chưng không chỉ là sân chơi cho du khách đang lưu trú tại biển Phan Thiết – Mũi Né, mà còn là dịp để giới thiệu nét đẹp truyền thống trong ngày Tết của người Việt đến bạn bè quốc tế.

Du khách quốc tế trải nghiệm tập gói bánh chưng lá dong. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Lưu lại khoảnh khắc khi lần đầu tiên được gói chiếc bánh chưng lá dong của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Du khách quốc tế với trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam hào hứng gói bánh chưng lá dong. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Du khách trải nghiệm phong tục viết chữ thư pháp vào ngày Tết của Việt Nam tại Lễ hội. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Du khách thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam tại Lễ hội Bánh chưng lần thứ 13 năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Tặng quà cho những du khách gói bánh chưng đẹp nhất tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

