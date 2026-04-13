Đột phá theo Nghị quyết 57: Đánh thức tiềm năng sáng tạo của toàn dân

Nghị quyết 57 đang trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, nâng cao hiệu quả phục vụ và mang lại trải nghiệm ngày càng thuận tiện cho người dân.

Triển khai Nghị quyết 57, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn chú trọng đào tạo nhân lực cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được các ngành, địa phương triển khai sâu rộng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cải cách thủ tục hành chính.

Nghị quyết đang trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, nâng cao hiệu quả phục vụ và mang lại trải nghiệm ngày càng thuận tiện cho người dân.

Từ nghị quyết đến hành động thực tiễn

Không còn là khái niệm xa xôi, chuyển đổi số đã len lỏi đến từng xã, phường, thôn, bản, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, bố trí hệ thống lấy số thứ tự tự động, sử dụng chữ ký số, lưu trữ hồ sơ điện tử. Đồng thời, xã xây dựng mã QR danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền để người dân chủ động đọc, tra cứu, ghi nhớ và chuẩn bị hồ sơ trước khi đến giao dịch.

Chuyển đổi số không chỉ là đưa quy trình hành chính lên môi trường mạng mà là quá trình thay đổi toàn diện phương thức lãnh đạo, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền minh bạch, dữ liệu hóa.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, đặc biệt ở cấp xã khai thác hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên theo dõi, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang tiếp nhận cuộc gọi qua đường dây nóng 1022 để kịp thời hỗ trợ người dân. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Đến nay, 100% xã, phường của tỉnh Ninh Bình đã “phủ xanh” 16/16 tiêu chí về thúc đẩy chuyển đổi số Giai đoạn 1 trên hệ thống theo dõi giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Cấp tỉnh đã đạt trạng thái “Xanh” (Hoàn thành xuất sắc) trên bản đồ giám sát về phát triển khoa học, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; cải thiện đáng kể về thứ hạng và điểm số đối với Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại các xã có nền tảng phát triển du lịch như Thanh Thủy, Na Hang, đặc biệt là vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý mà đã trở thành phương thức sản xuất mới trong hoạt động du lịch cộng đồng. Người dân từng bước chuyển từ cách làm du lịch truyền thống sang chủ động tiếp cận thị trường thông qua nền tảng số.

Từ chỗ phụ thuộc vào khách truyền thống, nhiều hộ đã biết sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và mã QR để quảng bá dịch vụ, giới thiệu văn hóa bản địa. Nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống hay các cơ sở homestay đã sử dụng điện thoại thông minh để chụp ảnh, quay video giới thiệu dịch vụ rồi đăng tải lên các nền tảng xã hội, giúp quảng bá nhanh và tiếp cận trực tiếp du khách.

Cùng với đó, mã QR được ứng dụng rộng rãi trong giới thiệu dịch vụ, thực đơn và sản phẩm địa phương như thổ cẩm, rượu ngô, nông sản. Nhiều hộ cũng tham gia nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, mở rộng thị trường và tăng tính chủ động trong kinh doanh.

Để Nghị quyết 57 thực sự đi vào cuộc sống, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã và đang thực hiện hệ thống hóa, số hóa các cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa, điểm đến du lịch để cung cấp thông tin cho du khách trên nền tảng Cổng du lịch thông tin của tỉnh.

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, hiện đại

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể với khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó xuất hiện các kỳ lân công nghệ được định giá hơn 1 tỷ USD như MoMo và Sky Mavis. Hạ tầng hỗ trợ ngày càng mở rộng với 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 40 tổ chức thúc đẩy kinh doanh và hơn 20 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ở cấp địa phương và quốc gia.

Nhiều sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ được giới thiệu trong Ngày hội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo là bước tiến quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để đánh thức tiềm năng sáng tạo của toàn dân phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Mục tiêu của Chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội; đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững; đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực.

Hướng tới mục tiêu tìm kiếm và phát triển các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết những thách thức môi trường cấp bách, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ, ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và Câu lạc bộ Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup (VinTechTalent) phát động Cuộc thi hackathon “Asian Hackathon for Green Future”năm 2026.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi phát triển giải pháp công nghệ hướng tới tương lai bền vững dành cho sinh viên và học viên cao học trên toàn châu Á được tổ chức tại Việt Nam.

Cuộc thi khuyến khích các ý tưởng liên ngành, kết hợp giữa công nghệ, môi trường, kinh tế và khoa học xã hội, nhằm tạo ra giải pháp vừa đổi mới, vừa khả thi và có giá trị xã hội. Các ý tưởng dự thi tập trung vào ba nhóm thách thức chính gồm: năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; tài nguyên nước và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập ngày càng sâu rộng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều địa phương hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ, phát huy hiệu quả các lợi thế sẵn có.

Theo Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030, Khánh Hòa đẩy mạnh phát triển hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian khởi nghiệp, công viên đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm.

Khánh Hòa cũng sẽ triển khai các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp nhằm hỗ trợ các dự án tiềm năng hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và tiếp cận thị trường; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Các hoạt động kết nối hệ sinh thái được tăng cường thông qua các cuộc thi, ngày hội khởi nghiệp, hội thảo, diễn đàn và xúc tiến đầu tư, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cho biết, tỉnh đang xây dựng môi trường thuận lợi để hình thành, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh, dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Đổi mới sáng tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 57 sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ.

Qua đó, tạo thêm việc làm, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong kỷ nguyên số./.