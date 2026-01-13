Đại tướng Lê Văn Dũng - vị tướng song toàn, trọn đời trung hiếu với Đảng với dân

81 năm tuổi đời, 48 năm quân ngũ của Đại tướng Lê Văn Dũng là một hành trình bền bỉ của lòng trung thành, sự cống hiến, một nhân cách lớn, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng đội và các thế hệ sau.

Đại tướng Lê Văn Dũng nhận Huân chương Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đức Lúy/Thông tấn Quân sự phát)

Trong dòng chảy lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam, có những vị tướng mà tên tuổi không chỉ gắn liền với những chiến công trên chiến trường, mà còn khắc sâu trong lòng nhân dân bằng phẩm chất đạo đức cao quý và lối sống giản dị, nghĩa tình.

Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là một con người như thế.

81 năm tuổi đời, 48 năm quân ngũ của Đại tướng Lê Văn Dũng là một hành trình bền bỉ của lòng trung thành, sự cống hiến và một nhân cách lớn, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng đội và các thế hệ sau này.

Giữ vững phẩm chất đạo đức của một người cộng sản kiên trung

Đại tướng Lê Văn Dũng, tên khai sinh là Nguyễn Văn Nới, sinh ngày 25/12/1945 tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long).

Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi tinh thần "Đồng khởi" đã trở thành biểu tượng của ý chí quật cường, chàng thanh niên Nguyễn Văn Nới đã sớm hun đúc trong mình lòng yêu nước nồng nàn.

Ngày 14/5/1963, khi mới 18 tuổi, ông nhập ngũ, bắt đầu cuộc đời binh nghiệp gian khổ nhưng hào hùng. Trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã thể hiện bản lĩnh của một người chiến sỹ dũng cảm, mưu trí.

Với những thành tích xuất sắc và sự giác ngộ lý tưởng sâu sắc, ngày 23/9/1965, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước ngoặt quan trọng, định hình nên một đảng viên trung kiên, một vị tướng tài năng, một cán bộ lãnh đạo ưu tú sau này.

Đại tướng Lê Văn Dũng ,Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tới dự và gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của Binh đoàn Tây Nguyên. (Ảnh: Sỹ Huynh- TTXVN)

Đại tướng Lê Văn Dũng là một trường hợp đặc biệt và hiếm có trong lịch sử Quân đội ta. Ông không chỉ là vị Đại tướng đầu tiên của vùng đất Nam Bộ thành đồng, mà còn là người duy nhất từng trải qua cả hai cương vị lãnh đạo cao nhất của hai cơ quan chiến lược là Tổng Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng, ông đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Với tầm nhìn chiến lược sắc sảo được tôi luyện qua thực tiễn chiến đấu, ông luôn quan tâm đến việc xây dựng Quân đội tinh nhuệ, chính quy và hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khi đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ông đã mang vào công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội tinh thần cởi mở, chân thành nhưng nguyên tắc. Ông luôn quan tâm đến việc xây dựng nhân tố con người, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và giữ vững bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong mọi hoàn cảnh.

Dưới sự lãnh đạo của ông, các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác luôn được thực hiện một cách khoa học, hiệu quả. Ông là minh chứng sống động cho hình mẫu người lãnh đạo "văn-võ song toàn" với đầy đủ phẩm chất trí-dũng-nhân-tín-liêm-trung của một vị tướng, kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị vững vàng và tài năng chỉ huy quân sự xuất sắc.

Điều khiến Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trở nên đặc biệt hơn cả không phải là những tấm huân chương hay cấp bậc cao quý, mà chính là sự giản dị, gần gũi.

Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao tặng bản sao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các gia đình liệt sỹ dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

Đồng đội, bạn bè thường gọi ông bằng cái tên "Anh Bảy" hay "Anh Bảy Dũng" đầy trìu mến, thân thương. Dù ở đỉnh cao sự nghiệp hay khi đã về nghỉ tại quê nhà, Đại tướng Lê Văn Dũng vẫn luôn duy trì lối sống thanh bạch, mẫu mực, giữ vững phẩm chất đạo đức của một người cộng sản kiên trung.

Đại tướng Lê Văn Dũng là một tấm gương ngời sáng về tinh thần "tận trung với Đảng, tận hiếu với dân," sống trọn vẹn nghĩa tình từ trong gia đình ra đến xã hội.

Vị tướng tài năng mà đôn hậu, gần gũi

Ngày 9/1/2026, khi trái tim của vị Đại tướng già ngừng đập ở tuổi 81, Quân đội và nhân dân cả đều bàng hoàng, thương tiếc. Những lời chia sẻ đầy xúc động của đồng đội, người thân về Đại tướng Lê Văn Dũng là những minh chứng sống động về tấm gương người cộng sản kiên trung, vị tướng tài năng mà đôn hậu, gần gũi với đồng đội, với nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho rằng: Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng là một trong những vị tướng tiêu biểu, xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con của “Nam bộ thành đồng Tổ quốc.”

Đại tướng Lê Văn Dũng thăm lớp học văn hóa dành cho trẻ em ở Làng Hữu Nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Đại tướng Lê Văn Dũng trọn một đời trung với Đảng, hiếu với dân; có tầm nhìn tư duy chiến lược, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu; bản lĩnh quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại; có phương pháp lãnh đạo quyết liệt song luôn gần gũi yêu thương giúp đỡ đồng chí, đồng đội; có tinh thần và tình cảm sâu nặng với nhân dân.

“Chú Bảy Dũng mãi mãi là tấm gương sáng để mỗi chúng ta hôm nay và mai sau học tập, noi gương phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ,” Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa xúc động ghi vào sổ tang.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Hải, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng xúc động viết: Đại tướng Lê Văn Dũng, người lãnh đạo, chỉ huy tài năng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là người Thủ trưởng kính mến của cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam - vị tướng lĩnh thân thương trong lòng đồng bào cả nước nói chung, của đồng bào Tây nguyên nói riêng.

Đại tướng đặc biệt quan tâm tới đồng bào, chiến sỹ Tây nguyên, Quân đoàn 3 và để lại nhiều chỉ đạo sâu sát, gần gũi trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền tảng chính trị vững vàng cho nhiều thế hệ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Lê Thành Tâm, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7, một đồng đội có nhiều năm công tác cùng Đại tướng Lê Văn Dũng chia sẻ những kỷ niệm một thời chung chiến hào chống Mỹ và cùng công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng như những năm tháng sau khi cùng nghỉ hưu; xúc động cho rằng tình cảm gắn bó giữa ông và Đại tướng Lê Văn Dũng là cái nghĩa, cái tình đồng đội của những người lính từng vào sinh ra tử nơi chiến trường.

Đại tướng Lê Văn Dũng thăm phòng luyện tập phục hồi chức năng ở Làng Hữu Nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Với Trung tướng Lê Thành Tâm, hình ảnh anh Bảy Dũng - Đại tướng Lê Văn Dũng - người thủ trưởng, đồng chí, đồng đội gắn liền với phong thái gần gũi, cởi mở, một con người quả cảm, kiên cường trong chiến đấu, nghĩa tình trong cuộc sống.

Đời binh nghiệp của Đại tướng Lê Văn Dũng trọn vẹn dâng cho Tổ quốc, cho Đảng và cho nhân dân, một biểu tượng tốt đẹp sống mãi về một vị tướng được tôi luyện qua chiến tranh khốc liệt và thử thách của thời bình.

“Phẩm chất và nhân cách, giá trị mà Đại tướng Lê Văn Dũng để lại sẽ còn sống mãi trong đồng chí, đồng đội, trong lòng nhân dân; trở thành kinh nghiệm và bài học quý báu cho sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh trong thời kỳ mới,” Trung tướng Lê Thành Tâm nhớ về Đại tướng Lê Văn Dũng.

Lật giở tấm ảnh chụp chung cùng Đại tướng Lê Văn Dũng, Thượng tá Lã Hữu Vĩnh, nguyên phóng viên Báo Cựu Chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Do đặc thù công việc, tôi (Thượng tá Lã Hữu Vĩnh) có một số lần gặp gỡ, tiếp xúc với Đại tướng Lê Văn Dũng khi đã nghỉ hưu. Những lần gặp Đại tướng đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc về trí tuệ mẫn tiệp, sâu sắc của người lãnh đạo rất dung dị, gần gũi và đôn hậu với đồng đội như một người anh cả trong gia đình.

Sự ra đi của Đại tướng Lê Văn Dũng là một sự mất mát lớn lao của gia đình, thân quyến Đại tướng và để lại sự tiếc thương sâu sắc cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân và cựu chiến binh Việt Nam.

Đại tướng Lê Văn Dũng thăm lớp học làm hoa giấy của trẻ em Làng Hữu Nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Lê Văn Dũng ra đi, nhưng di sản ông để lại cho hậu thế mai sau không chỉ là những bài học về nghệ thuật quân sự hay xây dựng Đảng, mà còn là di sản về lòng nhân ái và đạo đức người cán bộ.

Cuộc đời Đại tướng Lê Văn Dũng là minh chứng về một người lãnh đạo thực sự được nhân dân, đồng đội và cấp dưới yêu mến, nể trọng bởi chính nhân cách và sự liêm chính. Vị "Đại tướng của nhân dân," "Anh Bảy Dũng" của miền Tây sông nước đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh với Tổ quốc, Đảng và nhân dân.

Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Dũng về với đất mẹ trong niềm tiếc thương vô hạn và trong niềm tự hào của gia đình, đồng đội và nhân dân.

Phẩm chất và giá trị mà ông để lại sẽ còn sống mãi, như một ngọn đuốc soi sáng cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp bước trên công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.