Đại hội XIV của Đảng: Chính khách Algeria đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của chính sách Đổi mới

Lãnh đạo Đảng cầm quyền Algeria khẳng định thành tựu toàn diện của Việt Nam thời gian qua là minh chứng cho tính đúng đắn của đường lối Đổi mới và lập trường đối ngoại kiên định, nhất quán.

Ông Mourad Lamoudi, Ủy viên Trung ương phụ trách đối ngoại, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN Việt Nam đã đạt được những kết quả xuất sắc trong mọi lĩnh vực từ phát triển kinh tế-xã hội cho đến văn hóa trong 5 năm qua kể từ sau Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và điều này chứng minh sự đúng đắn và phù hợp của chính sách Đổi mới.

Đây là đánh giá của ông Mourad Lamoudi, Ủy viên Trung ương phụ trách đối ngoại, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) cầm quyền ở Algeria, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Algiers.

Ông Lamoudi đánh giá cao lập trường của Việt Nam về các vấn đề khu vực hoặc trên thế giới và cho rằng Việt Nam đã thể hiện sự nhất quán, kiên định trong lập trường của mình.

Theo ông, sự kiên định này xuất phát từ việc Việt Nam luôn xây dựng lập trường của mình trên cơ sở các nguyên tắc, các giá trị nhân văn và phổ quát. Đặc biệt, ông hoan nghênh sự ủng hộ chính nghĩa của Đảng và Nhà nước ta.

Ông nói: "Chúng tôi hoan nghênh những quan điểm này và luôn ghi nhận sự hội tụ hoặc thống nhất quan điểm giữa Algeria và Việt Nam về các vấn đề lớn, cấp bách của thời đại, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày nay đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa hòa bình.”

Ông Mourad Lamoudi, Ủy viên Trung ương phụ trách đối ngoại, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) ở Algeria trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Ông Lamoudi nhấn mạnh: "Việt Nam luôn thể hiện sự ủng hộ kiên định đối với các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trong đó có Algeria. Việt Nam đã để lại bài học lịch sử mang tính mẫu mực trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, là tấm gương cho tất cả các dân tộc bị áp bức, đô hộ hay chịu mọi hình thức thống trị."

Theo ông, chính sách này được soi đường bởi tinh thần không liên kết, qua đó khẳng định ý chí độc lập của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền và các lựa chọn chính trị. Ông Lamoudi cho biết FLN tin tưởng trong Đại hội lần thứ XIV tới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định và củng cố hơn nữa chính sách này, một chính sách đã và đang đem lại những kết quả rất đáng khích lệ, thậm chí là rất ấn tượng.

Về quan hệ song phương, ông Lamoudi cho biết Algeria trân trọng lập trường của Việt Nam và tin tưởng quan hệ giữa Algeria và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia và hai dân tộc.

Phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Algeria. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Ông đặc biệt đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tới Algeria hồi tháng 11/2025, mà ông cho rằng vô cùng quan trọng, thậm chí có thể coi là mang tính lịch sử.

Chuyến thăm này đã dẫn tới việc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên hầu hết các lĩnh vực, mở ra những triển vọng đầy hứa hẹn cho việc phát triển và củng cố quan hệ giữa hai nước trên mọi phương diện.

FLN hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng.

Văn kiện này đánh dấu một cột mốc hết sức quan trọng trong quan hệ giữa hai đảng, đồng thời xác lập một lộ trình cụ thể nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai đảng, qua đó góp phần tăng cường quan hệ giữa hai dân tộc.

Ông Lamoudi cho biết FLN đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác và chuyển thông điệp của Tổng Bí thư FLN, Giáo sư AbdelKrim ben Mbarek, tới Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ mong muốn và quyết tâm đẩy mạnh hợp tác, tình đoàn kết và tinh thần anh em giữa hai đảng lên một tầm cao mới./.