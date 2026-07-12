Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực về công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

UBND phường Thanh Khê có tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 96,09%. Ảnh: Mỹ Hà – TTXVN

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố, đến nay, Đà Nẵng được Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao lũy kế tổng 289 nhiệm vụ; trong đó có 101 nhiệm vụ thường xuyên, 170 nhiệm vụ đã hoàn thành; 18 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, không có nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn.

Năm 2025, Đà Nẵng nằm trong tốp 8 địa phương có tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số trong GRDP cao nhất. Với hơn 53.000 nhân lực công nghệ số (chiếm 8,5% lao động toàn thành phố) và khoảng 2,35 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân (gần gấp 3 lần trung bình cả nước), thành phố đặt mục tiêu kinh tế số đạt 27% GRDP vào năm 2026.

Tổ công nghệ số cộng đồng là nòng cốt của hoạt động chuyển đổi số tại cơ sở là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, dù bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều biến động, Đà Nẵng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP ước tăng 9,52%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 52,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 80% dự toán năm; tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài tăng 84,5% so với cùng kỳ... Thành phố cũng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 40%.

Đến nay, 99% thôn của các xã thuộc thành phố đã được phủ sóng 4G; vùng phủ 5G Viettel đạt gần 95% khu vực có dân cư và 100% tại các khu công nghiệp, công nghệ cao, khu kinh tế. Thành phố cũng hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu nền về công dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức và thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Dịch vụ công trực tuyến có hồ sơ phát sinh toàn trình thực tế đạt 88,60%; tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99,94%. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024 xếp thứ 5 và năm 2025 xếp thứ 8 cả nước.

Được biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 việc hình thành mô hình “Thành phố AI” sẽ giúp Đà Nẵng thu hút được dòng vốn công nghệ cao và chuyên gia quốc tế đến làm việc; kinh tế số chiếm 35 - 40% GRDP; triển khai sàn giao dịch dữ liệu, hình thành nền kinh tế dữ liệu và đưa AI trở thành năng lực cốt lõi của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như mỗi người dân.

Các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kì mới, phong trào bình dân học vụ số và thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được phát động rộng rãi trong toàn dân và các cấp chính quyền. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp phường được tập huấn ứng dụng AI trong xử lý hồ sơ, quản lý dữ liệu và soạn thảo văn bản, từng bước hình thành phương thức điều hành dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao của Đà Nẵng tại Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Ngày 22/6 vừa qua, UBND thành phố tiếp tục phê duyệt Đề án thí điểm Bản sao số (Digital Twin). Khác với các hệ thống quản lý truyền thống chỉ phản ánh hiện trạng, Digital Twin tạo ra một "bản sao số sống" của đô thị, liên tục cập nhật dữ liệu từ nhiều lĩnh vực như quy hoạch, giao thông, môi trường, hạ tầng, dân cư, y tế, giáo dục... Trên nền tảng này, chính quyền không chỉ theo dõi những gì đang diễn ra mà còn có thể mô phỏng các kịch bản phát triển, đánh giá tác động của từng quyết định trước khi triển khai trong thực tế. Đó chính là bước chuyển từ quản lý sự việc sang quản trị bằng dữ liệu./.