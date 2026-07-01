Chăm lo sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên chiến lược hàng đầu

01/07/2026

Việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm; được xác định là mục tiêu, động lực và là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển của quốc gia. Điều này được thể hiện rất rõ và đậm tính nhân văn trong tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với ngành y tế.

Bệnh viện Việt Đức - trung tâm ngoại khoa hàng đầu của Việt Nam và Khu vực. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ của nhân dân. Đó không chỉ là thành tựu của riêng ngành y tế, mà là thành tựu của chế độ xã hội chủ nghĩa, là biểu hiện sinh động, bản chất tốt đẹp, nhân văn của nhà nước ta.

Với trình độ y học công nghệ cao, lần đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép bàn tay lấy từ người cho sống. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức khám sàng lọc ung thư miễn phí cho nhân dân vùng cao Tp. Huế. Ảnh: Tư liệu BVTƯ Huế

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ này đòi hỏi phải được nâng cao, đổi mới toàn diện để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Đây chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Việt Nam đã làm chủ được công nghệ sản xuất nhiều loại vaccine để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Một ca phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi của Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Tư liệu BVTƯ Huế

Quyết sách này ra đời không chỉ để giải quyết các bài toán quản lý y tế đơn thuần, mà là một cam kết chính trị mạnh mẽ, đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển, khẳng định đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho tương lai lâu dài của giống nòi nhằm hướng tới tầm nhìn một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khai trương Phòng khám Đa khoa– cơ sở Vĩnh Hưng ngày 7/5/2026, bắt đầu khám chữa bệnh từ ngày 8/5/2026. Phòng khám được triển khai theo mô hình hợp tác liên thông với Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, đưa đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về làm việc. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Đối với ngành y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm chỉ đạo sâu sát. Tổng Bí thư đề nghị ngành y tế phải kiên định mục tiêu cao nhất: đó là thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mỗi người dân đều được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng và công bằng; không để ai bị bệnh mà không được chăm sóc; không để khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh xã hội trở thành rào cản đối với quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân; phải không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi bệnh viện phải là nơi người bệnh tìm đến với niềm tin và ra về với sự an tâm. Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất, lằn ranh sinh - tử của cuộc đời một con người./.

Lực lượng y tế thôn bản luôn sẵn sàng có mặt vì sức khỏe của người dân vùng cao. Ảnh: Hoàng Hà & Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam