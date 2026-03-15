Cựu chiến sỹ Điện Biên và hành trình hơn 80 năm tham gia bầu cử

Đối với cụ Được, trong suốt hành trình 80 năm tham gia bầu cử, mỗi lần bầu cử không chỉ là quyền công dân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, là niềm tự hào và tình yêu nước sâu sắc.

Sáng tinh mơ của ngày hội non sông, khi trời còn chưa kịp hửng sáng, cụ Chu Thị Được (sinh năm 1925) đã vui vẻ thức dậy chuẩn bị cho ngày hội bầu cử.

Ở tuổi 101, mái tóc đã bạc trắng, bước chân chậm rãi nhưng trong lòng cụ vẫn rộn ràng niềm háo hức, như kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên của Việt Nam diễn ra vào ngày 6/1/1946. Trong suốt hơn một thế kỷ gắn bó với các hoạt động bầu cử, cụ Chu Thị Được vẫn giữ nguyên niềm hăng hái, háo hức như thuở nào.

Nhớ lại những ngày đầu tiên, cụ kể rằng khi ấy người dân còn chưa hiểu nhiều về chính trị, nhưng tinh thần tham gia bầu cử vẫn sục sôi.

Qua bao thăng trầm lịch sử, cụ chứng kiến sự trưởng thành của đất nước và sự lớn lên của nhận thức dân chủ trong từng người dân.

Giờ đây, khi đã trên 100 tuổi, cụ Được càng thấm thía ý nghĩa của lá phiếu - đó là tiếng nói của nhân dân, là sự lựa chọn cho tương lai đất nước.

Gia đình cụ Được cũng là một phần của lịch sử cách mạng. Bố chồng và chồng cụ đều từng tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chính cụ Được cũng từng là chiến sỹ Điện Biên, phục vụ ngành y trong suốt 6 năm, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Những ký ức hào hùng ấy vẫn luôn sống động trong tâm trí cụ, tiếp thêm sức mạnh và lòng tự hào.

Dù tuổi đã cao, cụ vẫn dành thời gian nghiên cứu kỹ danh sách ứng viên, cân nhắc từng người với niềm tin rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống yêu nước, lãnh đạo đất nước tiến lên. Cụ Được coi việc tham gia bầu cử là dịp gửi gắm niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Trong buổi sáng hôm nay, hình ảnh cụ bà 101 tuổi, người đã trải qua bao thăng trầm lịch sử, vẫn náo nức chờ đợi từng giây phút để cầm trên tay lá phiếu thiêng liêng, trở thành biểu tượng sống động của lòng yêu nước.

Giữa không khí trang nghiêm của ngày hội toàn dân, nụ cười móm mém nhưng rạng rỡ của cụ như thắp sáng niềm tin cho thế hệ trẻ hôm nay. Cụ đi bầu không chỉ bằng đôi tay đã run rẩy theo thời gian, mà bằng cả trái tim nồng nàn, chan chứa hy vọng về một tương lai tươi sáng cho Thủ đô và đất nước.

Cụ Chu Thị Được chia sẻ: "Cảm giác được tự tay lựa chọn người tài đức cho đất nước vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên của thời kỳ cách mạng".

Ông Trịnh Quốc Thịnh (con trai cụ Được, 71 tuổi), người đã đồng hành cùng mẹ trong nhiều kỳ bầu cử, kể lại: “Mỗi sáng bầu cử, mẹ tôi đều chuẩn bị quần áo, giày dép chỉnh tề, đứng đợi sẵn với ánh mắt rạng rỡ, háo hức được cùng tôi đi bỏ lá phiếu thiêng liêng. Việc tham gia bầu cử từ sáng sớm đã trở thành thói quen gắn bó, một khoảnh khắc đặc biệt kết nối hai mẹ con qua bao năm tháng.”

Ông Thịnh không chỉ nhìn thấy trong mẹ mình tinh thần trách nhiệm của một công dân mẫu mực, mà còn gửi gắm niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền đất nước vượt qua thử thách, vững bước tiến lên phía trước. “Càng lớn tuổi, tôi càng tin tưởng vào lớp người kế tiếp, như ngọn lửa truyền lại, thắp sáng tương lai dân tộc,” ông Được chia sẻ.

Câu chuyện của cụ Được không chỉ là hành trình của một người phụ nữ gắn bó với lịch sử bầu cử Việt Nam, mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Giữa dòng chảy thời gian, cụ vẫn là ngọn đèn soi sáng, truyền cảm hứng cho bao thế hệ hôm nay và mai sau.

Thời điểm 6 giờ sáng, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu, xếp hàng trật tự để chờ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các cử tri dành thời gian đọc kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.

Cũng như cụ Được, trong dòng người đến các điểm bỏ phiếu sáng nay, dễ dàng cảm nhận được niềm tin và kỳ vọng mà cử tri Thủ đô gửi gắm. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại biểu, mà còn là sự kỳ vọng vào một đội ngũ cán bộ đại diện cho nhân dân, có bản lĩnh, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm và tận tâm phụng sự Tổ quốc.

Ngày bầu cử tại Hà Nội vì thế không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên từng lá phiếu hôm nay là niềm tin của nhân dân vào một đội ngũ đại biểu bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, góp phần đưa Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới./.